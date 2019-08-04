Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4августа
Предыдущая новость
сегодня, 17:12 0

Штормовое предупреждение: прогноз погоды в Приамурье на 5 августа

В Амурской области 5 августа ожидается переменная облачность, пройдут дожди, в отдельных районах будут ливни с грозами. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами его порывы достигнут 13-18 метров в секунду.

Температура по северу ночью составит плюс 13…18 градусов, местами понижаясь до минус 7, по югу ночью будет плюс 17…22. Днем термометры покажут плюс 19…24 градуса по северу, местами по крайним районам будет плюс 10…15 градусов, по югу в дневные часы будет плюс 23…28.

В Благовещенске 5 августа переменная облачность. Ночью пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Днем также будет дождь. Юго-западный ветер ночью наберет скорость 1-6 метров в секунду, при грозе ожидается усиление до 14 метров в секунду. Днем скорость ветра составит 2-7 метров в секунду с порывами до 10-15 метров в секунду.

Температура ночью составит плюс 20…22 градуса, днем термометры покажут плюс 24…26, сообщает Амурский гидрометцентр.

Мэрия Благовещенска тем временем рассылает штормовое предупреждение.

Просмотров всего: 371

#погода

распечатать


Происшествия

Мэрия: вода медленно уходит из микрорайона из-за переполненной Бурхановки
Общество

Ливни и грозы: прогноз погоды в Приамурье на 4 августа
Происшествия 3

Ливень в Благовещенске повалил деревья, затопил улицы и остановил водозабор

Происшествия 29

Благовещенск накрыл мощный ливень (фото, видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь