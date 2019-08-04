Штормовое предупреждение: прогноз погоды в Приамурье на 5 августа

В Амурской области 5 августа ожидается переменная облачность, пройдут дожди, в отдельных районах будут ливни с грозами. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами его порывы достигнут 13-18 метров в секунду.

Температура по северу ночью составит плюс 13…18 градусов, местами понижаясь до минус 7, по югу ночью будет плюс 17…22. Днем термометры покажут плюс 19…24 градуса по северу, местами по крайним районам будет плюс 10…15 градусов, по югу в дневные часы будет плюс 23…28.

В Благовещенске 5 августа переменная облачность. Ночью пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Днем также будет дождь. Юго-западный ветер ночью наберет скорость 1-6 метров в секунду, при грозе ожидается усиление до 14 метров в секунду. Днем скорость ветра составит 2-7 метров в секунду с порывами до 10-15 метров в секунду.

Температура ночью составит плюс 20…22 градуса, днем термометры покажут плюс 24…26, сообщает Амурский гидрометцентр.

Мэрия Благовещенска тем временем рассылает штормовое предупреждение.