Пострадавшим от паводка амурчанам рассказали, как отказаться от купленной турпутевки

Управление Роспотребнадзора по Амурской области в связи поступающими обращениями разместило на своем сайте информацию о праве потребителя отказаться от турпоездки. Речь идет об амурчанах, пострадавших от паводка и решивших вернуть ранее приобретенные путевки.

«На основании пункта 1 статьи 782 ГК РФ, статьи 32 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора (часть 5 статьи 10)», - пояснило ведомство.

Таким образом, в случае отказа от исполнения договора туристу возвращаются деньги за путевку с вычетом фактически понесенных туроператором расходов. Фактически понесенные расходы должны быть подтверждены исполнителем документально. При этом в соответствии с нормой статьи 782 ГК РФ не подлежат удержанию заранее установленные суммы штрафов при отсутствии доказательств их фактической уплаты.

В случае несогласия с размером вычета турист вправе оспорить его в судебном порядке, при этом законом обязанность доказывания в судебном разбирательстве размера фактически понесенных расходов возлагается на ответчика.

«Обращаем внимание, что включение в договор о реализации туристского продукта положений об удержании с потребителя в пользу туроператора при расторжении договора части денежной суммы, внесенной в счет договора в виде фиксированных сумм, в том числе в процентном отношении к цене услуги, не основано на нормах права и определяет объективную сторону правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - добавили в управлении.

Потребителю, желающему вернуть деньги за путевку, необходимо обратиться в туристическую организацию с письменным заявлением о расторжении договора о реализации туристского продукта, указать основания (дом, имущество пострадали в результате наводнения, необходимо приобретать предметы первой необходимости, восстанавливать дом ,оплачивать аренду съемного жилья, либо можно указать иные обстоятельства), приложить справку из органа местного самоуправления о том, что амурчанин пострадал в результате наводнения.

Если туристическая организация отказывает удовлетворить требования добровольно, потребитель может обратиться в управление Роспотребнадзора по Амурской области по адресу: Благовещенск, улица Первомайская, 30, телефон 8(4162) 20-20-20.