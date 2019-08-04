Мэрия: вода медленно уходит из микрорайона из-за переполненной Бурхановки

По данным мэрии, повреждены несколько объектов социальной сферы. В частности, протекла кровля в гимназии № 1, снова зашла вода в четвертый корпус детского сада № 35 на КПП, подтоплен частный сектор, городские дороги, повалены деревья.

Из-за упавших тополей обрушен забор в прогимназии. При этом меры, своевременно предпринятые после прошедшего с 16 по 17 июля ливня, по ремонту крыши на Доме губернатора и ДК села Плодопитомник позволили избежать новых протечек, отметили в администрации. Что касается строительных площадок, то серьёзных вопросов, кроме частичного подтопления дождевыми водами, как сказали специалисты, нет. Работы на объектах продолжаются.

В настоящее время силами ГСТК производится откачка воды с особенно проблемных участков, в частном секторе, с объектов социальной инфраструктуры.

Со вчерашнего дня специалистами проведены работы по углублению кюветов по улице Садовой в районе домов № 53-55, района пересечения улиц Промышленная – Мухина, производится откачка воды по заявкам жителей частного сектора в переулке Корейском, на улицах Полевая, Лесная, Студенческая (район детского сада), а также Загородной, Северной и другим участкам. Продолжаются работы на Железнодорожной.

Всего на работах по устранению последствий дождя задействовано 18 единиц спецтехники, из них 7 вакуумных машин. «Медленный уход воды из микрорайона связан с тем, что вся ливневая канализация уходит в Бурхановку, которая на данный момент в связи паводком и непрекращающимися дождями переполнена. С утра здесь проводятся работы по очистке дождеприёмных колодцев, очистке мостовых переходов по реке Бурхановке», – сказали в мэрии.