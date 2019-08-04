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сегодня, 14:50 6

В Амурской области большая вода смывает на своем пути мосты и дороги (фото, видео)

В Амурской области большая вода смывает на своем пути мосты и дороги (фото, видео)

Амурчане активно жалуются на размытые дороги и разрушенные водой мосты. Некоторые пути оказываются полностью перемыты и недоступны для проезда. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства области сообщают, что знают обо всех происшествиях в районах.

О размытой дороге и разрушенной насыпи ранее сообщали жители Константиновского района. Также на разрушенный мост пожаловались люди, проживающие в Михайловском районе.

«Село Привольное. Первый раз так, что мост аж разрушило. Дамба в 2013 году размыла дорогу до кладбища. В этом году вообще дамба вытекла, вот что творится», – высказалась амурчанка.

Еще одно село в Константиновском районе, лишившееся проезда, – Верхний Уртуй. В инстаграм-аккаунте сельсовета появилось видео с место событий. На кадрах видно, как вода полностью отрезала одну часть дороги от другой, размыв мост.

Размыло дорогу и в Ромненском районе. «Дорога Рогозовка – Поздеевка, смыло трубы. Люди не могут выехать на работу, а это единственная дорога до райцентра», – пожаловались амурчане.

Пострадала от воды и дорога возле села Романовка в Октябрьском районе. Люди не могут покинуть населенный пункт.

В минстрансе сообщили, что знают обо всех случаях, когда перемывает дороги и мосты. Через область проходит паводок и систематические проливные дожди, прогнозировать последствия невозможно, сказали в ведомстве.

Официальный комментарий дал министр Александр Зеленин: «Мы знаем всё, что происходит в районах, где идет вода. Информация поступает из каждого населенного пункта по несколько раз в сутки, все мониторим, учитываем, направляем дорожные службы. Нанесен огромный урон дорожному хозяйству региона. Пострадали не только местные дороги, но и региональные трассы, есть размытые участки и на федеральных дорогах, проходящих через территорию Приамурья. Работы предстоит много по восстановлению дорог и мостов.

Сейчас там, где вода стоит высокая, дорожники пока не могут приступить к работе, но на всех участках выставляются предупреждающие дорожные знаки. Где вода ушла, дорожные организации оперативно восстанавливают проезд или обеспечивают транспортную доступность по альтернативным маршрутам. Наша задача направить все силы на спасение людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, работа ведется по обеспечению проезда для скорой помощи и доставки продуктов питания туда, где населенные пункты больше всего пострадали. В каждом районе есть дорожные организации, как только погодные условия позволят. В рамках ЧС разрушеные участки дорог будут отдефектованы и восстановлены. Что в этом году не успеем, будет включено на следующий дорожный сезон».

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#наводнение #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Балатон

    Балатон
    37 минут назад

    на соплях строили

  • Терминатор

    Терминатор
    34 минуты назад

    Какие участки федеральные дороги размыты? Где нельзя проехать, конкретно?! Почему не пишете про эти участки, народ ежедневно куда-то выезжает и получается проехать не сможет, потому что не знает данной информации.

  • Myxira

    Myxira
    32 минуты назад

    Так объявлено уже ЧС федерального уровня? Или для этого надо всю область смыть?...

  • Балатон

    Балатон
    25 минут назад

    ИРКУТСК, 4 авг — РИА Новости. Вся территория города Тулун, пострадавшая от наводнения, будет исключена из зоны заселения, сообщил на встрече с журналистами в воскресенье губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

  • ХЗ

    ХЗ
    24 минуты назад

    У нас же небольшой паводок, дождики, про наводнение, чс, что все плохо нельзя писать, посадют.

  • foxik62

    foxik62
    8 минут назад

    Вот бывший гаишник порезвится,

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