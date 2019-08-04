Роспотребнадзор: как быть с кредитами амурчанам, пострадавшим от паводка

Амурский Роспотребнадзор опубликовал памятку для тех пострадавших, у которых есть задолженность, к примеру, перед банком. В ведомстве предлагают определенный механизм по взаимодействию с кредитными организациями, страховыми компаниями и так далее.

Указано, что в таких случаях амурчанам нужно:

в случае невозможности погашения очередного ежемесячного платежа в соответствии с графиком, как можно быстрее обратиться с письменным заявлением в кредитную организацию для возможности отсрочки платежа, реструктуризации долга в связи с чрезвычайными обстоятельствами (приложить справку из муниципалитета); в случае утери, порчи банковских документов, страховых полисов, при условии действующего договора страхования имущества, запросить дубликаты в кредитной организации и страховых компаниях (восстановление полиса); при наступлении страхового случая (при потере, порче имущества) обратиться с заявлением в страховую компанию (банк – в случае, если договор страхования заключался непосредственно с банком) о выплате страхового возмещения; ипотечные заемщики, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию или полностью утратившие свое жилье, находящееся в залоге у банков, имеют возможность погасить задолженность по ипотечному кредиту за счет страховых возмещений. Страховая компания перечислит сумму страхового возмещения банку. Жилое помещение в обязательном порядке должно быть застраховано.

Банк обязан известить потребителя о результатах рассмотрения заявления в разумные сроки. Каждая ситуация рассматривается индивидуально. Могут быть предложены различные программы реструктуризации долга.

В случае необоснованного отказа кредитными организациями в рассмотрении вопроса, урегулировать ситуацию можно только в рамках гражданского судопроизводства.

В случае игнорирования банками рассмотрения обращений от потребителей, задержки сроков ответа, потребитель может обратиться в управление Роспотребнадзора по Амурской области по адресу в Благовещенске: улица Первомайская 30, телефон: (84162)20-20-20.

Заявления необходимо направлять с приложением копий всех соответствующих документов: договора, заявления в банк об отсрочке платежа и так далее.

При этом рассматривать в ведомстве будут обращения только от амурчан, заключавших договоры потребительского и ипотечного кредитования для личных нужды, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. На сайте ведомства можно скачать образец заявления.