Соцсети: в Райчихинске убили военнослужащего (видео)

В Райчихинске погиб молодой парень. Его зарезали во время драки возле одного из городских кафе. Знакомые убитого говорят, что он был военнослужащим и в Райчихинск приехал из Екатеринославки.

По их словам, погибшего звали Андрей, ему было 19 лет. После прохождения срочной службы в Екатеринославке он остался там служить по контракту, но часто приезжал в родной город – Райчихинск. Там молодой человек профессионально занимался тяжелой атлетикой, а в последнее время – самбо.

Убийство произошло 2 августа около трех часов ночи возле кафе «Волна» по улице Музыкальной в Райчихинске. События, которые предшествовали трагедии, попали на камеру наружного наблюдения.

На кадрах видно, как от кафе отходят два человека. Через некоторое время один из них – Андрей – бьет оппонента с такой силой, что тот падает. Подбегают люди пытаются его оттеснить. Затем, судя по видео, Андрей наносит удар еще одному человеку.

Через какое-то время потасовка возобновляется, Андрей начинает наносить удары оппоненту. Что происходит после этого, уже не видно: участники конфликта и свидетели скрываются за пределами видимости камеры. Судя по всему, там Андрею и наносят смертельный удар ножом.

За кадром видео слышно, как парень и девушка комментируют происходящее. Предполагаемого убийцу они называют Женькой и говорят, что видят в его руке нож. Они также констатируют, что свидетелей убийства было немало.

Как сообщили в УМВД России по Амурской области, сообщение о случившемся поступило от медиков скорой помощи. Расследованием занимается следственное управление. Следственный отдел по городу Райчихинску возбудил уголовное дело по статье 105 части 1 «Убийство». Подозреваемый 1986 года рождения задержан, сообщили в амурском следственном управлении.

В городе обсуждают резонансное происшествие и в качестве одной из возможных причин разыгравшейся трагедии называют конфликт из-за девушки.

«Как говорят знакомые, на его теле были множественные ножевые раны. Они не стали рассказывать всех подробностей, но намекнули, что удары ножом ему нанес некий мужчина, который недавно освободился из исправительной колонии», – написано в одном из пабликов.

По словам сослуживца Андрея, молодого человека похоронили в субботу, 3 августа. Сослуживец некоторое время учился с Андреем в одной школе и охарактеризовал его как не конфликтного человека.

«Он человек не конфликтный, занимается спортом, в армии показал себя с лучшей стороны. Как говорят знакомые, Андрей был в кафе один, ему начали хамить, грубить, вот они и вышли на улицу. Дальше, вы видели. Друзья сказали, что убийца – человек, который работает на шиномонтажке. Насчет того, что он недавно освободился, ничего не могу сказать», – говорит молодой человек.

В комментариях к новости в социальной сети пишут, что в кафе, возле которого произошло убийство, постоянно происходят какие-то разборки.