В Амурской области принимают документы на помощь пострадавшим от паводка

В Благовещенске, Белогорске, Свободном открыты пункты приема документов от пострадавших граждан из Мазановского и Селемджинского районов, эвакуированных во время паводка. Документы принимаются на оказание материальной помощи в связи с причинением ущерба.

Сдать документы можно в управления соцзащиты населения по следующим адресам:

- Благовещенск, улица Северная, 186, каб. 106. Телефон: 8 (4162) 225-842. Режим работы: ежедневно с 09:00 до 17:00.

- Белогорск, улица Гагарина, 17, каб. 1, 4, 10. Телефон: 8 (416 41) 3-51-43. Режим работы: в рабочие дни с 08:00 до 17:00, в выходные дни с 09:00 до 17:00.

- Свободный, улица 40 лет Октября, 92, каб. 101. Телефоны: 8 (41643) 5-51-10, 8 (41643) 5-51-11, 8 (41643) 5-51-16. Режим работы: ежедневно с 08:00 до 17:00.