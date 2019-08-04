Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4августа
Предыдущая новость
сегодня, 12:19 1

В Амурской области принимают документы на помощь пострадавшим от паводка

В Благовещенске, Белогорске, Свободном открыты пункты приема документов от пострадавших граждан из Мазановского и Селемджинского районов, эвакуированных во время паводка. Документы принимаются на оказание материальной помощи в связи с причинением ущерба.

Сдать документы можно в управления соцзащиты населения по следующим адресам:

- Благовещенск, улица Северная, 186, каб. 106. Телефон: 8 (4162) 225-842. Режим работы: ежедневно с 09:00 до 17:00.

- Белогорск, улица Гагарина, 17, каб. 1, 4, 10. Телефон: 8 (416 41) 3-51-43. Режим работы: в рабочие дни с 08:00 до 17:00, в выходные дни с 09:00 до 17:00.

- Свободный, улица 40 лет Октября, 92, каб. 101. Телефоны: 8 (41643) 5-51-10, 8 (41643) 5-51-11, 8 (41643) 5-51-16. Режим работы: ежедневно с 08:00 до 17:00.

Просмотров всего: 76

#наводнение

распечатать


Наводнение 2019

В Усть-Ивановке начали эвакуировать людей
Наводнение 2019 1

В Амурской области на 4 августа подтоплено 36 населенных пунктов

сегодня, 11:38
Наводнение 2019

Роспотребнадзор: эпидобстановка на подтопленных территориях Приамурья стабильная

сегодня, 11:21
Наводнение 2019

4 августа 8 часов: уровень воды в реках Амурской области
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Балатон

    Балатон
    42 минуты назад

    Первыми, по оценке Всероссийского союза страховщиков (ВСС), программы страхования по новому закону могут запустить 14 регионов. Как уже писала «Российская газета», в этом списке Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Белгородская, Омская, Новосибирская области, Краснодарский, Забайкальский, Красноярский, Хабаровский и Пермский край.

    Цена страховки только риска ЧС, по предварительным расчетам ВСС, составит в среднем 300−350 рублей в год.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь