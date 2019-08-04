В Усть-Ивановке начали эвакуировать людей

Обновлено: 13:05



В результате проливного дождя в селе Усть-Ивановка возникла вероятность разрушения дамбы. Дамба сдерживает уровень воды 2 метра. В случае прорыва возможно затопление некоторых улиц, сообщает администрация Благовещенского района.

В связи с этим 3 августа в 21:00 было принято решение объявить эвакуацию населения из зоны возможного подтопления: с улиц Военной, Садовой, Связистов и Спортивной. Пять детей вывезли родственники в Благовещенск. По состоянию на 00:00 4 августа в ПВР села Волково прибыли и размещены четыре пожилых женщины из Усть-Ивановки. 45 граждан эвакуировались в областной центр самостоятельно.

На 7:30 4 августа всех эвакуированных забрали родственники. На данный момент на ПВРе не размещен ни один человек, уточнили в пресс-службе района.