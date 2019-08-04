В Константиновском районе вода продолжает разрушать мост (фото, видео)

Жители Константиновского района рассказывают, что мост, ведущий из села Золотоножка в село Зеньковка находится под угрозой. Вода размывает насыпной участок дороги, крепления труб, проходящих под насыпью, выбиты.

О проблеме люди сообщали некоторое время назад, но решить ее пока не удалось. После прошедших 3 августа дождей ситуацию ухудшилась, дорогу размыло еще сильнее.

«У нас там дамба рядом, за дамбой идет дорога и под ней труба, и вот через нее вода идет. Там как бы одно озеро в другое озеро впадает. Дорога соединяет две деревни. Из Золотоножки через Зеньковку дорога выходит на трассу, по ней в основном все и ездят. Есть еще объездной путь через Константиновку, но там вроде тоже не очень хорошо из-за наводнения. До этого мост этот уже обрушался, но его подсыпали, сейчас вот опять размыто еще сильнее», - рассказал местный житель Дмитрий.

Амур.инфо обратилось за комментарием по обрушению моста в региональный минтранс.