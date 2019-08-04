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4августа
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сегодня, 11:38 1

В Амурской области на 4 августа подтоплено 36 населенных пунктов

За сутки в Амурской области ещё два муниципальных образования освободились от воды. На 4 августа подтопленными остаются 13 районов и один городской округ. Подтоплено 36 населенных пунктов.

Так, в воде на сегодня оказались 92 частных жилых дома (- 245 за сутки), в которых проживает 225 человек, из них 47 дети. Из них 21 дом в Мазановском районе (-235 за сутки), 4 дома в Благовещенском районе (+4 за сутки), 5 – в Селемджинском районе (-10 за сутки), 5 – в Свободненском районе (-5 за сутки), 55 – в городе Белогорск (за сутки без изменений), два – в Серышевском районе (+1 за сутки).

Также в воде остаются 835 придворовых территорий (-400 за сутки). Из них 16 в Белогорском районе (+2 за сутки), 47 в Мазановском районе (-437 за сутки), 14 в Селемджинском районе (-17 за сутки), 15 в Свободненском районе (-22 за сутки), 39 в Благовещенском районе (-2 за сутки), 37 в Ромненском районе (за сутки без изменений), 141 в Серышевском районе (+59 за сутки), 55 в Белогорске (за сутки без изменений), 471 в Ивановском районе (+19 за сутки).

Затоплены 350 дачных участков в Белогорске, а также 41 участок автомобильных дорог (-11 за сутки). Это 4 участка дороги в Белогорском районе (за сутки без изменений), два в Зейском районе (за сутки без изменений), восемь в Мазановском районе (за сутки без изменений), один в Благовещенском районе (за сутки без изменений), один в Селемджинском районе (за сутки без изменений), шесть в Свободненском районе (за сутки без изменений), два в Ромненском районе (за сутки без изменений), восемь в Серышевском районе (-1 за сутки), три в Михайловском районе (-1 за сутки), один в Октябрьском районе (за сутки без изменений), четыре в Константиновском районе (- 1 за сутки), один в Ивановском районе (+1 за сутки).

Без электроснабжения остаются 7 населенных пунктов в Мазановском районе. Без транспортного сообщения остаются 18 населенных пунктов (-5 за сутки): по одному в Зейском, Селемджинском, Михайловском районах, по два в Ромненском, Свободненском, Серышевском районах и девять в Мазановском районе.

Всего эвакуировано 2 593 человека, в том числе 908 детей. В ПВР размещены 339 человек, из них 128 детей. По родственникам расселились 2 254 человека, из них 782 ребенка, сообщает правительство региона.

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#наводнение

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Комментарии
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  • Балатон

    Балатон
    43 минуты назад

    Первыми, по оценке Всероссийского союза страховщиков (ВСС), программы страхования по новому закону могут запустить 14 регионов. Как уже писала «Российская газета», в этом списке Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Белгородская, Омская, Новосибирская области, Краснодарский, Забайкальский, Красноярский, Хабаровский и Пермский край.

    Цена страховки только риска ЧС, по предварительным расчетам ВСС, составит в среднем 300−350 рублей в год.

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