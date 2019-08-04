Роспотребнадзор: эпидобстановка на подтопленных территориях Приамурья стабильная

По данным амурского Роспотребнадзора, ситуация на подтопленных территориях в Приамурье и в целом по области стабильная. Групповой и вспышечной инфекционной заболеваемости не зарегистрировано.

Ведомство совместно с Центром гигиены и эпидемиологии принимают активное участие в работе по ликвидации последствий ЧС. Задействованы санитарно-противоэпидемический отряд, пять групп санитарно-эпидемиологической разведки и передвижная лаборатория.

Между тем, в области продолжается сезонное распространение заболеваемости ротавируснымой, норовирусной и энтеровирусной инфекциями, что в условиях ухудшения паводковой обстановки создаёт дополнительные риски и требует соблюдения меры профилактики энтеровирусной инфекции, острых кишечных инфекций летом, а также вирусных кишечных инфекций. Уровень заболеваемости вирусным гепатитом А и респираторными инфекциями не превышает среднемноголетних уровней, характерных для текущего времени года.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия Главным государственным санитарным врачом издано постановление № 7 от 25 июля 2019 года «О дополнительных противоэпидемических мероприятиях в период прохождения паводка в Амурской области» в части проведения специфической и неспецифической профилактики инфекционных заболеваний среди населения подтопленных территорий. В регион дополнительно поступили 3 000 доз вакцины против вирусного гепатита А, 1 500 доз против шигеллёза, 400 доз против брюшного тифа и 2 500 флаконов поливалентного бактериофага «Интести».

По состоянию на 3 августа, привито против вирусного гепатита А 1 251 человек. В пунктах временного размещения фагировано 640 человек, охвачено противовирусными препаратами 690 человек или 100 % от числа подлежащих (690). Привито против брюшного тифа 20 человек, против дизентерии привито 188 человек. Среди лиц, эвакуированных в пункты временного размещения, случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано.

С 17 июля управлением Роспотребнадзора расширен объем мониторинга качества питьевого водоснабжения с лабораторным исследованием проб на микробиологические, вирусологические, санитарно-химические. Всего на сегодняшний день проведено 2 634 исследований воды на всех территориях области, попавших в зону затопления. По результатам лабораторных исследований удельный вес не соответствующих проб по микробиологическим показателям составил 2,4 % против 1,5 % за аналогичный период прошлого года.

Из источников децентрализованного водоснабжения с нарастающим итогом не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 57 %, по санитарно-химическим показателям 42,9 %.

Водозаборы Благовещенска «Северный» (подрусловый из реки Зея) и «Амурский» (поверхностный из реки Амур), очистные канализационные сооружения функционируют в штатном режиме. Показатели безопасности питьевой соответствуют среднемноголетним. В целях профилактики водозависимых инфекций на водозаборах Благовещенска продолжается дополнительная водоподготовка и гиперхлорирование. Управлением проводится контроль остаточного хлора в тупиковых точках.

В связи с нестабильной ситуацией по качеству питьевого водоснабжения управление Роспотребнадзора по Амурской области настоятельно рекомендует использовать только бутилированную или кипяченную воду. В случае подтопления частных трубчатых или шахтных колодцев использование воды возможно только после стабилизации паводковой ситуации, проведения обеззараживания воды и контроля качества.

Управлением проводится проверка пунктов временного размещения людей с проведением лабораторных исследований и контролем за приготовлением блюд, обработкой посуды, организацией питьевого режима и условиями по соблюдению правил личной гигиены. В пунктах временного размещения организовано медицинское наблюдение за проживающими.

Продолжается работа по организации и проведению дезинфекционных и дератизационных работ после схода воды. По состоянию на 3 августа проведена дезинфекция 88 жилых домов, 137 индивидуальных колодцев, 230 выгребов, 66 придомовых территорий, одного кладбища и одного скотомогильника.

Для оказания консультативной помощи при проведении дезинфекционных работ в послепаводковый период в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» создана и действует «горячая линия», оказывается консультативно-методическая и практическая помощь муниципальным образованиям. Также управлением организована горячая линия по вопросам необоснованного повышения цен на пострадавших от паводка территориях на продукты питания первой необходимости, питьевую бутилированую воду, строительные материалы, консультирования по проведению дезинфекционных мероприятий.

Телефоны горячих линий: 20-20-20 и 8(4162)596-898.