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4 августа 8 часов: уровень воды в реках Амурской области

4 августа 8 часов: уровень воды в реках Амурской области
Фото: Амур.инфо

К утру 4 августа уровни Зеи и Амура начали понижаться. Таковы данные Амурского гидрометцентра. Отмечено заметное понижение уровня Зеи в Белогорье: за сутки вода здесь спала на 21 сантиметр, из них за ночь – на 18 сантиметров.

Нет подъёма воды и в районе областного центра, хотя перепад пока небольшой: и Амур, и Зея понизились на 2-4 сантиметра. Верхний Амур продолжает снижать свой уровень на участке Кумара – Благовещенск, а на участке Игнашино – Черняево гидропосты отмечают незначительное колебание уровней. На Среднем Амуре подъём: на 1-13 сантиметров прибыла вода от Гродекова до Пояркова, в Иннокентьевке подъём на 27 сантиметра.

Продолжается спад воды и под Белогорском, за сутки убыль составила 13 сантиметров. При этом и в Белогорске, и в Белогорье уровень воды ещё превышает отметку опасного явления. Поймы рек остаются подтопленными местами до 1-2 метров.

Уровни воды в реках Амурской области

Река

Пост

Факт. уровень

Динамика за сутки

Пойма

НГЯ*

ОГЯ*

Дата

Ожидаемые уровни

Уровень 2013

Уровень

2019

Амур

Игнашино

8:00 144

+4

Амур

Джалинда

8:00 205

+2

510

700

800

620

Амур

Черняево

8:00 208

+1

600

700

800

683

Амур

Кумара

8:00 266

-4

500

750

830

817

Амур

Сергеевка

8:00 262

-9

490

700

800

780

Амур

Благовещенск

8:00 513

-4

510

700

800

05.08

06.08

480-500

460-470

822

517

Амур

Гродеково

8:00 840

+1

730

1050

1100

05.08

06.08

820-830

800-810

1144

Амур

Константиновка

8:00 659

+10

500

700

950

05.08

06.08

665

650-640

924

Амур

Поярково

8:00 597

+13

580

650

750

05.08

06.08

600

580-570

833

Амур

Иннокентьевка

8:00 855

+24

640

850

930

05-07.08

880-900

1083

Зея

Мазаново

8:00 358

-37

450

550

620

05.08

06.08

350-380

380-410

707

731

Зея

Суражевка

8:00 506

-91

500

650

700

05.08

06.08

470-500

490-520

812

778

Зея

Малая Сазанка

8:00 816

-93

780

900

970

05.08

780-810

1052

1015

Зея

Белогорье

8:00 745

-21

560

660

730

05.08

670-690

819

767

Зея

Благовещенск

8:00 558

-2

450

600

720

05.08

440-490

819

561

Томь

Воскресеновка

8:00 596

-4

500

-

-

Томь

Белогорск

8:00 402

-13

300

350

400

444

Томь

Светиловка

8:00 721

-6

Селемджа

Экимчан

8:00 112

-68

300

450

480

97

Селемджа

Стойба

8:00 197

+13

300

400

450

152

Селемджа

Норск

8:00 470

+26

450

650

700

05.08

570-580

656

805

Селемджа

Богословка

8:00 533

-2

580

600

700

05-06.08

580-650

747

937

Бысса

Февральск

8:00 277

-6

400

550

Нора

Устье Эльги

8:00 280

-13

480

-

-

Пр.Уркан

Ивановка

8:00 306

-6

580

630

670

Бурея

Малиновка

8:00 501

+80

500

650

800

05-06.08

550-580

Архара

Аркадьевка

8:00 222

-60

220

350

500

Завитая

Михайловка

8:00 296

+27

180

300

350

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#наводнение

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