4 августа 8 часов: уровень воды в реках Амурской области

Фото: Амур.инфо

К утру 4 августа уровни Зеи и Амура начали понижаться. Таковы данные Амурского гидрометцентра. Отмечено заметное понижение уровня Зеи в Белогорье: за сутки вода здесь спала на 21 сантиметр, из них за ночь – на 18 сантиметров.

Нет подъёма воды и в районе областного центра, хотя перепад пока небольшой: и Амур, и Зея понизились на 2-4 сантиметра. Верхний Амур продолжает снижать свой уровень на участке Кумара – Благовещенск, а на участке Игнашино – Черняево гидропосты отмечают незначительное колебание уровней. На Среднем Амуре подъём: на 1-13 сантиметров прибыла вода от Гродекова до Пояркова, в Иннокентьевке подъём на 27 сантиметра.

Продолжается спад воды и под Белогорском, за сутки убыль составила 13 сантиметров. При этом и в Белогорске, и в Белогорье уровень воды ещё превышает отметку опасного явления. Поймы рек остаются подтопленными местами до 1-2 метров.

Уровни воды в реках Амурской области