4 августа 8 часов: уровень воды в реках Амурской области
К утру 4 августа уровни Зеи и Амура начали понижаться. Таковы данные Амурского гидрометцентра. Отмечено заметное понижение уровня Зеи в Белогорье: за сутки вода здесь спала на 21 сантиметр, из них за ночь – на 18 сантиметров.
Нет подъёма воды и в районе областного центра, хотя перепад пока небольшой: и Амур, и Зея понизились на 2-4 сантиметра. Верхний Амур продолжает снижать свой уровень на участке Кумара – Благовещенск, а на участке Игнашино – Черняево гидропосты отмечают незначительное колебание уровней. На Среднем Амуре подъём: на 1-13 сантиметров прибыла вода от Гродекова до Пояркова, в Иннокентьевке подъём на 27 сантиметра.
Продолжается спад воды и под Белогорском, за сутки убыль составила 13 сантиметров. При этом и в Белогорске, и в Белогорье уровень воды ещё превышает отметку опасного явления. Поймы рек остаются подтопленными местами до 1-2 метров.
Уровни воды в реках Амурской области
|
Река
|
Пост
|
Факт. уровень
|
Динамика за сутки
|
Пойма
|
НГЯ*
|
ОГЯ*
|
Дата
|
Ожидаемые уровни
|
Уровень 2013
|
Уровень
2019
|
Амур
|
Игнашино
|
8:00 144
|
+4
|
Амур
|
Джалинда
|
8:00 205
|
+2
|
510
|
700
|
800
|
620
|
Амур
|
Черняево
|
8:00 208
|
+1
|
600
|
700
|
800
|
683
|
Амур
|
Кумара
|
8:00 266
|
-4
|
500
|
750
|
830
|
817
|
Амур
|
Сергеевка
|
8:00 262
|
-9
|
490
|
700
|
800
|
780
|
Амур
|
Благовещенск
|
8:00 513
|
-4
|
510
|
700
|
800
|
05.08
06.08
|
480-500
460-470
|
822
|
517
|
Амур
|
Гродеково
|
8:00 840
|
+1
|
730
|
1050
|
1100
|
05.08
06.08
|
820-830
800-810
|
1144
|
Амур
|
Константиновка
|
8:00 659
|
+10
|
500
|
700
|
950
|
05.08
06.08
|
665
650-640
|
924
|
Амур
|
Поярково
|
8:00 597
|
+13
|
580
|
650
|
750
|
05.08
06.08
|
600
580-570
|
833
|
Амур
|
Иннокентьевка
|
8:00 855
|
+24
|
640
|
850
|
930
|
05-07.08
|
880-900
|
1083
|
Зея
|
Мазаново
|
8:00 358
|
-37
|
450
|
550
|
620
|
05.08
06.08
|
350-380
380-410
|
707
|
731
|
Зея
|
Суражевка
|
8:00 506
|
-91
|
500
|
650
|
700
|
05.08
06.08
|
470-500
490-520
|
812
|
778
|
Зея
|
Малая Сазанка
|
8:00 816
|
-93
|
780
|
900
|
970
|
05.08
|
780-810
|
1052
|
1015
|
Зея
|
Белогорье
|
8:00 745
|
-21
|
560
|
660
|
730
|
05.08
|
670-690
|
819
|
767
|
Зея
|
Благовещенск
|
8:00 558
|
-2
|
450
|
600
|
720
|
05.08
|
440-490
|
819
|
561
|
Томь
|
Воскресеновка
|
8:00 596
|
-4
|
500
|
-
|
-
|
Томь
|
Белогорск
|
8:00 402
|
-13
|
300
|
350
|
400
|
444
|
Томь
|
Светиловка
|
8:00 721
|
-6
|
Селемджа
|
Экимчан
|
8:00 112
|
-68
|
300
|
450
|
480
|
97
|
Селемджа
|
Стойба
|
8:00 197
|
+13
|
300
|
400
|
450
|
152
|
Селемджа
|
Норск
|
8:00 470
|
+26
|
450
|
650
|
700
|
05.08
|
570-580
|
656
|
805
|
Селемджа
|
Богословка
|
8:00 533
|
-2
|
580
|
600
|
700
|
05-06.08
|
580-650
|
747
|
937
|
Бысса
|
Февральск
|
8:00 277
|
-6
|
400
|
550
|
Нора
|
Устье Эльги
|
8:00 280
|
-13
|
480
|
-
|
-
|
Пр.Уркан
|
Ивановка
|
8:00 306
|
-6
|
580
|
630
|
670
|
Бурея
|
Малиновка
|
8:00 501
|
+80
|
500
|
650
|
800
|
05-06.08
|
550-580
|
Архара
|
Аркадьевка
|
8:00 222
|
-60
|
220
|
350
|
500
|
Завитая
|
Михайловка
|
8:00 296
|
+27
|
180
|
300
|
350
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