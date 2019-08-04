Почти 170 тысяч гектаров посевов в Амурской области пострадало от стихии

Проблемы, с которыми столкнулись руководители хозяйств после паводка, 3 августа обсудил с руководителями предприятий АПК губернатор области. Он посетил Ивановский, Тамбовский и Константиновский районы. По подсчетам, от стихии пострадало почти 170 тысяч гектаров посевов.

Руководитель одного из крупных хозяйств Ивановского района рассказал, что в настоящее время сложная ситуация существует по посевам сои и ячменя.

«Зерновые стоят в воде, соя вытянулась и даст вдвое меньше урожая, чем ожидалось. Хорошей урожайности ждем от кукурузы. Большое значение в отведении воды сыграла мелиоративная система, которую обустраивают по федеральной программе мелиорации. Благодаря ей с полей достаточно быстро уходит вода и урожай будет сохранен», – сказал Владимир Ус.

Потеря урожая зафиксирована в хозяйствах Тамбовского района. Об этом главе региона рассказал руководитель агрофирмы «Партизан» Виктор Силохин.

В настоящее время в хозяйстве безвозвратно утрачен урожай на площади в 5 000 гектаров и количество пострадавших посевов неокончательное. В 2014 и 2015 годах хозяйство страховало посевы, в этом году страховка не оформлялась.

«Ситуация с посевами непростая, предварительный ущерб от стихии на сегодняшний день составляет 1,5 миллиарда рублей. В прошлом году была похожая ситуация, в 2018 году ущерб составил 1,2 миллиона рублей на площади 125 тысяч гектаров. Значительная часть средств, предоставленная в качестве поддержки аграриев, была направлена из федерального бюджета», – сказал губернатор.

В целом по области от паводковых вод и проливных дождей пострадало более 169 тысяч гектаров посевов.

По мнению министра сельского хозяйства области Олега Туркова, размер ущерба неокончательный. Сейчас специалисты министерства продолжают вести актирование пострадавших полей.

«От дождей и града пострадали хозяйства южных и центральных районов. Паводковыми водами уничтожены посевы в хозяйствах Мазановского района», – рассказал Олег Турков.

После объезда хозяйств в администрации Константиновского района Василий Орлов провел совещание с руководителями хозяйств.

«Предварительная оценка всего ущерба в регионе от паводка составила 3,5 миллиарда рублей. Письмо с просьбой оказать финансовую поддержку Приамурью и объявить федеральный режим ЧС на территории области направлено на имя председателя правительства области Дмитрия Медведева. Но это неокончательная сумма ущерба, комиссии продолжают подсчитывать потери», – рассказал глава области.

В ходе совещания были подняты две важные для руководителей сельхозпредприятий темы – мелиорация и страхование посевов.

«Ненормально, когда фермер сеет на заведомо рискованных участках земли, таких, как пойма реки Зеи в районе села Владимировка, при этом не страхуясь от неурожая», – заявил Василий Орлов.

Как пояснил министр сельского хозяйства региона, согласно методике федеральных органов власти, сумма выплат за потерянный урожай выплачивается в 50 % размере тем фермерам, которые не застраховали свои посевы, 100 % – тем, кто воспользовался услугами страховых компаний.

Еще одним способом избавить аграриев от потерь может стать мелиорация. За последние 30 лет в Приамурье за счет предприятий не была построена или отремонтирована ни одна мелиоративная система.

«В настоящее время в регионе действует федеральная программа, которая позволяет возместить 65 % расходов на создание мелиоративных систем. Помимо этого сейчас прорабатывается вариант возмещение 50 % затрат на проектирование и 10 % на строительство систем из областного бюджета. Уже есть первые хозяйства, которые решили принять участите в программе», – сказал Олег Турков.