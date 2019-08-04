Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4августа
Предыдущая новость
сегодня, 09:55 1

После дождя: благовещенцы делятся фото и видео затопленного ливнем города

После дождя: благовещенцы делятся фото и видео затопленного ливнем города

Обновлено: 10:32

Ливень, прошедший по Благовещенску 3 августа, снова увел город под воду. Большая часть улиц оказалась под водой, сильные ветер сносил крыши и валил деревья. Утром 4 августа горожане начали делиться в соцсетях фото и видео последствий мощного дождя.

Традиционно под водой оказался микрорайон, его топит каждый раз после ливней.

Также затопленными оказались и некоторые центральные улицы города. В районе Кузнечной – Ломоносова вода бьет фонтаном прямо из-под земли.

Также от воды пострадали многие организации и предприятия, территории которых тоже залило. А в районе улицы Текстильной, 112, сильный ветер сорвал крышу со складов.

В Моховой Пади и в районе КПП мощный ветер повалил деревья.

Во многих районах под водой оказались частные подворья и дворовые территории, затоплены подвалы.

Между тем, по словам синоптиков, в субботу за час в Благовещенске выпала декадная норма осадков – 44 мм. Иными словами 44 литра на один квадратный метр. Почти столько же выпало в 1963 году – 48,2 мм.

Просмотров всего: 706

#происшествия

распечатать


Наводнение 2019 1

В Хабаровске из-за наводнения экстренно засыпают ворота дамбы

Наводнение 2019

3 августа 16 часов: уровень воды в реках Амурской области
Происшествия

В Благовещенске днем загорелась иномарка

Происшествия

Следователи начали проверку по факту гибели в Архаринском районе мужчины и его сына
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Тундра

    Тундра
    18 минут назад

    Микрорайон построен на болоте и озёрах, естественное понижение рельефа. Дожди ещё не самое страшное в жизни :)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь