После дождя: благовещенцы делятся фото и видео затопленного ливнем города
Обновлено: 10:32
Ливень, прошедший по Благовещенску 3 августа, снова увел город под воду. Большая часть улиц оказалась под водой, сильные ветер сносил крыши и валил деревья. Утром 4 августа горожане начали делиться в соцсетях фото и видео последствий мощного дождя.
Традиционно под водой оказался микрорайон, его топит каждый раз после ливней.
Также затопленными оказались и некоторые центральные улицы города. В районе Кузнечной – Ломоносова вода бьет фонтаном прямо из-под земли.
Также от воды пострадали многие организации и предприятия, территории которых тоже залило. А в районе улицы Текстильной, 112, сильный ветер сорвал крышу со складов.
В Моховой Пади и в районе КПП мощный ветер повалил деревья.
Во многих районах под водой оказались частные подворья и дворовые территории, затоплены подвалы.
Между тем, по словам синоптиков, в субботу за час в Благовещенске выпала декадная норма осадков – 44 мм. Иными словами 44 литра на один квадратный метр. Почти столько же выпало в 1963 году – 48,2 мм.
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