После дождя: благовещенцы делятся фото и видео затопленного ливнем города

Традиционно под водой оказался микрорайон, его топит каждый раз после ливней.

Также затопленными оказались и некоторые центральные улицы города. В районе Кузнечной – Ломоносова вода бьет фонтаном прямо из-под земли.

Также от воды пострадали многие организации и предприятия, территории которых тоже залило. А в районе улицы Текстильной, 112, сильный ветер сорвал крышу со складов.

В Моховой Пади и в районе КПП мощный ветер повалил деревья.

Во многих районах под водой оказались частные подворья и дворовые территории, затоплены подвалы.

Между тем, по словам синоптиков, в субботу за час в Благовещенске выпала декадная норма осадков – 44 мм. Иными словами 44 литра на один квадратный метр. Почти столько же выпало в 1963 году – 48,2 мм.