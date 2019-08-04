Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:22 0

Ливни и грозы: прогноз погоды в Приамурье на 4 августа

Ливни и грозы: прогноз погоды в Приамурье на 4 августа
Фото: amur.info

В Амурской области 4 августа ожидается переменная облачность, в большинстве районов дожди и грозы. В некоторых районах севера дожди будут сильными. Температура составит 25…30 градусов, местами по северу – около 20.

В южных и центральных районах дует южный и юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе его скорость увеличится до 14 метров в секунду. На севере региона восточный и юго-восточный ветер разгонится до 15 метров в секунду.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Южный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду. Термометры покажут 28…30 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 412

#погода

распечатать


Происшествия 2

Ливень в Благовещенске повалил деревья, затопил улицы и остановил водозабор

Происшествия 23

Благовещенск накрыл мощный ливень (фото, видео)
Общество

в Приамурье дожди и туман: прогноз погоды на 4 августа

Общество

В Приамурье ливни и грозы: прогноз погоды на 3 августа
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь