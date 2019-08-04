Ливни и грозы: прогноз погоды в Приамурье на 4 августа

В Амурской области 4 августа ожидается переменная облачность, в большинстве районов дожди и грозы. В некоторых районах севера дожди будут сильными. Температура составит 25…30 градусов, местами по северу – около 20.

В южных и центральных районах дует южный и юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе его скорость увеличится до 14 метров в секунду. На севере региона восточный и юго-восточный ветер разгонится до 15 метров в секунду.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Южный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду. Термометры покажут 28…30 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.