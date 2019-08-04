Фрукты из Китая запрещены к ввозу в Россию

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С 10 августа ввоз из Китая фруктов в Россию приостановил Россельхознадзор. Запрет распространен на сливы, нектарины, абрикосы, персики, алычу, вишню, черешню, яблоки, груши и айву. Причина – поставки зараженной продукции из Поднебесной.

Представители крупных торговых сетей Дальнего Востока и Сибири уже выражали свои опасения по поводу возможного дефицита и роста цен, ведь более половины объема плодоовощной продукции туда ввозится из Китая. По мнению экспертов, убытки от запрета на поставки понесут как крупные торговые сети, так и владельцы киосков.

Подорожание может составить 30 %.

Но крупные производители фруктов на юге России и Северном Кавказе заявили, что готовы увеличить поставки в эти регионы. В частности, урожай на Кубани в этом году позволит местным садоводам не только компенсировать на прилавках этот вид продукции в связи с запретом на ввоз фруктов из Китая, но и повысит экономическую эффективность отрасли садоводства в регионе, сказал ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

По его словам, на Кубани существует проблема падения цен на рынке в период массовой уборки плодовых и ягодных культур – летом и осенью. В прошлые годы это было связано как раз с завозом больших партий импорта. «Причем, [импорта], как показывает практика, не всегда достойного качества», – сказал вице-губернатор.

«К различным удобрениям и ядохимикатам китайцы относятся достаточно вольно. Они не прислушиваются к просьбам не использовать некоторые вещества. Что касается жучков-паучков, то они появились из-за того, что ядохимикаты не были использованы из-за дороговизны или оказались неэффективными. Я хочу верить, что под решением Россельхознадзора есть абсолютно объективные обстоятельства, поскольку терпели китайцев долго. Есть процедурное терпение, когда раз предупредили, два предупредили и ничего. Есть процедурно-добрососедское. Очевидно, что и то и другое было израсходовано», – цитирует «Онлайн Вологда» аналитика аграрного рынка, доктора экономических наук Леонида Холода.

Китай не является самым крупным поставщиком фруктов в Россию. Ежегодно он отправляет более 900 тысяч тонн продукции растительного происхождения, в том числе, более 180 тысяч тонн цитрусовых, более 190 тысяч тонн яблок, груш, слив, нектаринов, абрикосов, персиков.