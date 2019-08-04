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сегодня, 09:07 8

Фрукты из Китая запрещены к ввозу в Россию

Фрукты из Китая запрещены к ввозу в Россию
Фото: pixabay.com

С 10 августа ввоз из Китая фруктов в Россию приостановил Россельхознадзор. Запрет распространен на сливы, нектарины, абрикосы, персики, алычу, вишню, черешню, яблоки, груши и айву. Причина – поставки зараженной продукции из Поднебесной.

Представители крупных торговых сетей Дальнего Востока и Сибири уже выражали свои опасения по поводу возможного дефицита и роста цен, ведь более половины объема плодоовощной продукции туда ввозится из Китая. По мнению экспертов, убытки от запрета на поставки понесут как крупные торговые сети, так и владельцы киосков.

Подорожание может составить 30 %.

Но крупные производители фруктов на юге России и Северном Кавказе заявили, что готовы увеличить поставки в эти регионы. В частности, урожай на Кубани в этом году позволит местным садоводам не только компенсировать на прилавках этот вид продукции в связи с запретом на ввоз фруктов из Китая, но и повысит экономическую эффективность отрасли садоводства в регионе, сказал ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

По его словам, на Кубани существует проблема падения цен на рынке в период массовой уборки плодовых и ягодных культур – летом и осенью. В прошлые годы это было связано как раз с завозом больших партий импорта. «Причем, [импорта], как показывает практика, не всегда достойного качества», – сказал вице-губернатор.

«К различным удобрениям и ядохимикатам китайцы относятся достаточно вольно. Они не прислушиваются к просьбам не использовать некоторые вещества. Что касается жучков-паучков, то они появились из-за того, что ядохимикаты не были использованы из-за дороговизны или оказались неэффективными. Я хочу верить, что под решением Россельхознадзора есть абсолютно объективные обстоятельства, поскольку терпели китайцев долго. Есть процедурное терпение, когда раз предупредили, два предупредили и ничего. Есть процедурно-добрососедское. Очевидно, что и то и другое было израсходовано», – цитирует «Онлайн Вологда» аналитика аграрного рынка, доктора экономических наук Леонида Холода.

Китай не является самым крупным поставщиком фруктов в Россию. Ежегодно он отправляет более 900 тысяч тонн продукции растительного происхождения, в том числе, более 180 тысяч тонн цитрусовых, более 190 тысяч тонн яблок, груш, слив, нектаринов, абрикосов, персиков.

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#Дальний Восток #Китай #экономика

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Комментарии
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  • Чукарички

    Чукарички
    1 час назад

    ну сейчас снова всё подорожает

  • Алхимик

    Алхимик
    1 час назад

    Хорошего качества в раза два дороже

  • Ксенька

    Ксенька
    1 час назад

    Все! Не видать нам фруктов. Народ, готовься к голодовке.....

  • Victrix

    Victrix
    24 минуты назад



    Китай не является самым крупным поставщиком фруктов в Россию.



    Вот те раз.

  • Тундра

    Тундра
    7 минут назад

    Лучше меньше, да лучше. Лечить поджелудочную и дисбактериоз дороже, чем переплачивать за качественные продукты

  • strannic

    strannic
    7 минут назад

    В наводненье, когда ничего своего нет, как-то не хорошо ругаться с китами

  • strannic

    strannic
    4 минуты назад

    Считаете, что наши фрукты без химии?

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 минуты назад

    strannic

    В наводненье, когда ничего своего нет, как-то не хорошо ругаться с китами



    . Зачем ругаться? . Лучше тихо отравиться, правда?

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