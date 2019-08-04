Гороскоп 4 августа: Девы проявят великодушие, у Водолеев прилив сил

Восход Солнца: 05:01

Заход Солнца: 20:10

Солнце в Льве.

Овен. Один из «чистых» дней, отмеченный гармонией и равновесием чувств. Сегодня отбросьте все сомнения и позвольте чувству уверенности полностью овладеть вами. Держитесь естественно, ни в чем себе не отказывайте. Допустимы даже рискованные мероприятия. Но помните, что вам придется «отработать» все долги и авансы судьбы.

Телец. Усиливаются жизненный потенциал, творческие способности, деловитость. Женщины-Тельцы могут быть обманутыми в любовных отношениях. Коммерческие операции мужчин-Тельцов сулят успех. Организаторские способности и умение рационально распределять время положительно скажутся на результатах работы.

Близнецы. Плодотворный день. Повышенная работоспособность связана с получением космической энергии. В этот день благоприятно начинать новые дела, заключать сделки, контракты, браки. Многие Близнецы смогут принять правильные кардинальные решения и завязать нужные связи, которые уберегут их от крупных неприятностей и проблем в скором будущем.

Рак. День провокаций, искушений. Вам необходимо быть осмотрительнее, контролировать все, что происходит рядом с вами, как в профессиональной, так и в личной жизни. Общий напряженный фон будет способствовать негативным явлениям и событиям.

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Лев. Вероятны состояния усталости и вялости. Здоровье требует особого внимания, так как энергетика ослаблена.

Дева. Жизненный потенциал на высоком уровне. Мужчинам-Девам звезды сулят продвижение по служебной лестнице или успех в финансовой операции. В личной жизни следует проявить великодушие. Женщин-Дев звезды предупреждают о возможном скором завершении романтического увлечения.

Весы. День разочарований. Новым планам и надеждам не суждено осуществиться. Договоры, связанные с поездкой, возможно, сорвутся, возникнут конфликты; возможно, появятся проблемы с родственниками. Вероятно, что вы займетесь новым делом, причем совсем не тем, к которому готовились.

Скорпион. Пассивный, созерцательный день. Благоприятны одиночество и сосредоточение на духовных проблемах. Вероятны ошибки и просчеты в сфере профессиональной деятельности из-за происков недоброжелателей или неверно истолкованной информации. Звезды предупреждают, что вы должны уделить внимание собственному здоровью или здоровью близких людей.

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Стрелец. День несет двойственную характеристику. В первой половине дня вероятны желанные встречи и контакты, приятные новости, комплименты. Хорошее настроение позволит активно включиться в партнерские отношения, укрепить личные связи, расширить круг общения. Проблемы могут возникнуть только из-за тщеславия.

Козерог. Критический день. Тем, кто собирается в путешествие, планеты советуют быть осторожными. Рекомендуется отложить поездку на более поздний период, так как Вы сейчас находитесь не в лучшей форме. Следует внимательно отнестись к своему здоровью.

Водолей. Вас ожидает хороший день. Сегодня вы можете почувствовать прилив сил. Все, за что бы вы ни взялись, будет удаваться, и даже из самых сложных ситуаций вы сможете выпутаться с выгодой для себя. Особенно благоприятной будет вторая половина дня. В этот период придется больше, чем обычно, заниматься семейными и бытовыми проблемами.

Рыбы. Опасный день, отмечен активизацией темных сил. Действия окружающих вас людей будут носить непредсказуемый, импульсивный характер. События внешней жизни потребуют от вас бесстрашия, настойчивости. Вы будете готовы отстаивать свою правоту любыми средствами, невзирая на последствия, что может осложнить и без того тяжелую ситуацию.

Астролог: Вальдемар Небоходцев