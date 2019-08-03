Стала известна дата выступления команды ДВОКУ в Армейскмх играх в Китае

На полигоне Корла в КНР прошла жеребьёвка команд-участниц конкурса «Суворовский натиск». Даты и очерёдность заездов экипажей БМП из шести стран определены. Курсанты ДВОКУ из Благовещенска выйдут на трассу 10 августа.

В этом году в состязаниях мотострелков «Суворовский натиск», который пройдет с 3 по 17 августа, участвуют команды от России, Китая, Белоруссии, Зимбабве, Ирана и Венесуэлы. Россию представляет команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и 102-й военной базы Южного военного округа. Они выйдут на трассу 10 августа. Партнерами по заезду для российских сухопутчиков станут представители Белоруссии и Венесуэлы.

Все команды, кроме российской, будут совершать заезды на китайских БМП Type 86A. Россияне на своих БМП уже отработали поэтапное преодоление препятствий конкурсной трассы. Во время занятия экипажи боевых машин пехоты на практике изучили препятствия трассы, преодолев их поэтапно с последующим анализом каждого отдельного случая, разбором недочетов и выработкой рекомендаций по улучшению результатов.

Первый заезд индивидуальной гонки состоится 4 августа. В нем участие примут экипажи БМП из Китая, Зимбабве и Ирана, сообщает ТК «Звезда».

3 августа на полигоне Корла в Китае открылись V Армейские международные игры-2019. В них четыре конкурса: «Суворовский натиск», «Чистое небо», «Безопасная среда» и «Мастер-оружейник», в которых будут состязаться 24 команды, представляющие страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Соревнования проводятся на объектах тренировочной базы Корла в Синьцзянском военном округе.