Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4августа
Предыдущая новость Следующая новость
3 августа 2019, 23:57 1

Стала известна дата выступления команды ДВОКУ в Армейскмх играх в Китае

Стала известна дата выступления команды ДВОКУ в Армейскмх играх в Китае
Фото: Минобороны РФ

На полигоне Корла в КНР прошла жеребьёвка команд-участниц конкурса «Суворовский натиск». Даты и очерёдность заездов экипажей БМП из шести стран определены. Курсанты ДВОКУ из Благовещенска выйдут на трассу 10 августа.

В этом году в состязаниях мотострелков «Суворовский натиск», который пройдет с 3 по 17 августа, участвуют команды от России, Китая, Белоруссии, Зимбабве, Ирана и Венесуэлы. Россию представляет команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и 102-й военной базы Южного военного округа. Они выйдут на трассу 10 августа. Партнерами по заезду для российских сухопутчиков станут представители Белоруссии и Венесуэлы.

Все команды, кроме российской, будут совершать заезды на китайских БМП Type 86A. Россияне на своих БМП уже отработали поэтапное преодоление препятствий конкурсной трассы. Во время занятия экипажи боевых машин пехоты на практике изучили препятствия трассы, преодолев их поэтапно с последующим анализом каждого отдельного случая, разбором недочетов и выработкой рекомендаций по улучшению результатов.

Первый заезд индивидуальной гонки состоится 4 августа. В нем участие примут экипажи БМП из Китая, Зимбабве и Ирана, сообщает ТК «Звезда».

3 августа на полигоне Корла в Китае открылись V Армейские международные игры-2019. В них четыре конкурса: «Суворовский натиск», «Чистое небо», «Безопасная среда» и «Мастер-оружейник», в которых будут состязаться 24 команды, представляющие страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Соревнования проводятся на объектах тренировочной базы Корла в Синьцзянском военном округе.

Просмотров всего: 38

#военные #конкурсы

распечатать


Наводнение 2019 1

Спасать Амурскую область от наводнения помогают военные
Общество 9

В Благовещенске празднуют день ВДВ (видео)
Наводнение 2019 1

Для борьбы с паводком в Амурской области наращивают силы военных
Общество

На поддержку предпринимательства Тынде выделено более 6 миллионов рублей
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Мужики, не посрамите честь ДВОКов, покажите силу и мощь нашей техникий, те навыки, которым вас учили преподаватели, отцы-командиры. УДАЧИ И УСПЕХОВ ВАМ!!!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь