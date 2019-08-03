В Благовещенске самая сложная ситуация в Белогорье: заседание КЧС

В правительстве Амурской области прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Его провел губернатор региона Василий Орлов. Глава Приамурья отметил, что в подтопленных сельхозтерриториях необходимо решить ряд вопросов.

«Не раз поднимался вопрос обеспечения инертными материалами для восстановления дорог сельхозназначения. Действующее законодательство не позволяет оперативно использовать эти материалы. Поэтому минприроды области необходимо предпринять меры и выработать решение, которое позволит решать проблему в краткие сроки», – отметил Василий Орлов.

Как рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский, на сегодня остаются подтопленными 92 жилых дома (за сутки -245), 835 приусадебных участка (за сутки -400). Всего было эвакуировано 2 593 человека.

За сутки из ПВР в город Свободный и село Новокиевский Увал убыло к родственникам 87 человек, в том числе 60 детей. Свободненский ПВР будет закрыт. В поселке Серышево, в Белогорске и Свободненском районе в связи с убытием граждан закрыты 4 ПВР, остаются развернутыми 6 ПВР.

Глава региона обратил внимание на необходимость подготовки школ, где были ПВР, к новому учебному году. Также акцент был сделан на обеспечение мест, где жители из подтопленных районов и чьи дома сильно пострадали, смогут находиться долгое время.

«На базе службы 112 развернута работа горячей линии для пострадавших граждан по вопросам оказания материальной помощи. Поступило 234 обращения за консультацией», – отметил Алексей Венглинский.

Было отмечено, что в Норске заметно упал уровень воды. Подтопленных домов сейчас нет, проводится дезинфекция территории. На этом участке активно работают дорожники. Проезд должен быть восстановлен к 6 августа. Снижается уровень воды и в Белогорске – также проводится дезинфекция и расчистка.

В Архаринском районе, куда также пришла большая вода, утонули люди. Губернатор обратил внимание на необходимость регулярного оповещения населения о том, что в период паводка купаться нельзя, так как это представляет большую угрозу.

В Благовещенском районе ситуация стабильная, дамбы укрепляются, существенную помощь оказывают местные жители. В ближайшее время ожидается спад уровня воды. С Бурхановкой на данный момент все в порядке, угрозы подтопления нет.

В Благовещенске самая сложная ситуация в Белогорье. Дамбы выполняют свою функцию, однако ситуацию осложняют грунтовые воды, которые оперативно откачиваются.

«По каждому населенному пункту, где жилье серьезно пострадало от воды, прошу составить списки по домам, которые потенциально могут быть признаны непригодными для жилья. Нужно учесть количество проживающих людей, их возраст. Если граждане готовы на переезд – уточнить это. Этот вопрос нужно лично взять главам на контроль. Это нужно для того, чтобы как можно скорее и эффективнее решить вопрос с размещением людей», – подчеркнул Василий Орлов.

На сегодняшний день министерством социальной защиты области оказана адресная социальная помощь на общую сумму 4,78 миллиона рублей, из них 3,55 миллиона рублей по 10 тысяч рублей на человека (355 граждан), 1,23 миллиона рублей по 30 тысяч рублей на человека (41 гражданин).

На территории Мазановского и Селемджинского района за сегодня проведена расчистка 6 домовладений, просушка 34 жилых домов, откачана вода из подполья в 19 домах, проведена дезинфекция 119 домовладений в Селемджинском районе. В Ивановском, Ромненском, Серышевском районах проведено обследование 587 приусадебных участков, подтверждено 246 фактов подтопления.

За сутки доставлено 16 тонн груза для пострадавшего населения. Для оперативности проведения мероприятий по просушке жилых домов в Мазановский район направлено 100 тепловых пушек, сообщает пресс-служба амурского правительства.