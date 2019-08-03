Ливень в Благовещенске повалил деревья, затопил улицы и остановил водозабор

Фото: Амур.инфо

Повалены деревья, затоплены улицы, произошло отключение электричества, остановился водозабор.

Коммунальщики предупреждают, что в связи с переполненностью Амура и Зеи, переувлажнённостью грунта из-за непрекращающихся дождей, вода с городских улиц начнёт уходить не менее чем через 6-8 часов. На особенно проблемные места ГСТК направляет технику для откачки воды.

Из-за подтопления сработала защита на подстанции «Моховая», вследствие чего отключились два насоса на водозаборе «Северный».

Произошли отключения и на некоторых других подстанциях, в связи с чем в районах города произошло отключение электричества, снижение напора воды в водопроводе. В 20:30 электроснабжение подстанции «Моховая» было восстановлено. Водозабор «Северный» запущен в работу.

Аварийные бригады АКС и ДРСК проводят все необходимые работы.

Также резкое ухудшение погодных условий ожидается и завтра. Как сообщает Амурский гидрометцентр, 4 августа местами по области пройдут сильные дожди, ливни с грозами, усиление ветра при грозе с порывами до 13-18 метров в секунду. В Благовещенске ожидается переменная облачность, дождь, гроза. ⠀

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефонам: 112 или 202-112.