Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3августа
Предыдущая новость
сегодня, 20:02 4

Благовещенск накрыл мощный ливень (фото, видео)

Благовещенск накрыл мощный ливень (фото, видео)
Фото: Амур.инфо

Обновлено: 20:55

3 августа около 19:00 Благовещенск накрыл сильный ливень. Потоки воды затопили проезжую часть. Машины буквально плыли по дорогам Благовещенска, движение осложнилось.

Дождь продолжался около часа, периодически он сопровождался сильными порывами ветра, раскатами грома и молнией.

Люди, живущие по улице Калинина около авторынка, сообщили, что от удара молнии на припаркованные авто упал забор.

Вода зашла на первый этаж торгового центра «Острова», просочилась через потолки.

Это видео сделано на пересечении улиц 50 лет Октября и Зейская.

В микрорайоне благовещенцы делают фото и видео плывущих машин, авто, которые стоят в воде по колеса. Люди сообщают, что пропало электроснабжение в домах на КПП, в Чигирях, в лагере Гагарина.

В Моховой Пади и селе Белогорье выпал крупный град.

Ранее Амур.инфо сообщало, что, по информации амурского Гидрометцентра, 3 августа в Приамурье ожидаются ливни с грозами.

Просмотров всего: 1519

#погода

распечатать

Фотогалерея

Общество

в Приамурье дожди и туман: прогноз погоды на 4 августа

Общество

В Приамурье ливни и грозы: прогноз погоды на 3 августа
Общество

Ливни с грозами ждут Амурскую область 3 августа: прогноз погоды
Общество

В Амурской области дождей меньше: прогноз погоды на 2 августа
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Квочка

    Квочка
    32 минуты назад

    Хочу зиму,зачем такое лето!!!

  • Di

    Di
    28 минут назад

    Ого! Нехилый град однако...

  • just me

    just me
    22 минуты назад

    Квочка

    Хочу зиму,зачем такое лето!!!



    А зимой снега не будет, опять будем ждать лето. И ad infinitum(((

  • хаййп

    хаййп
    21 минута назад

    Двор затопило, подвал тоже

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь