Благовещенск накрыл мощный ливень (фото, видео)

Фото: Амур.инфо

Обновлено: 20:55



3 августа около 19:00 Благовещенск накрыл сильный ливень. Потоки воды затопили проезжую часть. Машины буквально плыли по дорогам Благовещенска, движение осложнилось.

Дождь продолжался около часа, периодически он сопровождался сильными порывами ветра, раскатами грома и молнией.

Люди, живущие по улице Калинина около авторынка, сообщили, что от удара молнии на припаркованные авто упал забор.

Вода зашла на первый этаж торгового центра «Острова», просочилась через потолки.

Это видео сделано на пересечении улиц 50 лет Октября и Зейская.

В микрорайоне благовещенцы делают фото и видео плывущих машин, авто, которые стоят в воде по колеса. Люди сообщают, что пропало электроснабжение в домах на КПП, в Чигирях, в лагере Гагарина.

В Моховой Пади и селе Белогорье выпал крупный град.

Ранее Амур.инфо сообщало, что, по информации амурского Гидрометцентра, 3 августа в Приамурье ожидаются ливни с грозами.