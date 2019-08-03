В Хабаровске из-за наводнения экстренно засыпают ворота дамбы

Комиссия по ЧС Хабаровского края приняла экстренное решение засыпать перед паводком ворота дамбы в районе улицы Пионерской. Через них в город может войти вода и подтопить жилые дома.

3 августа уровень Амура у Хабаровска на 12 часов составляет 411 сантиметров. Он прибавил 20 сантиметров. В ближайшие двое суток ожидается дополнительный подъем еще на 40-50 сантиметров.

Краевая комиссия по ЧС приняла решение срочно засыпать ворота дамбы в Хабаровске. Моделирование​ ситуации на момент прохождения у Хабаровска паводка показало, что при уровне от 6 метров вода может зайти в город и подтопить жилые дома в низких местах некоторых улиц. Поэтому для предотвращения ущерба участники комиссии посчитали целесообразным построить временную дамбу, сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

Основные работы выполнит Хабаровский речной торговый порт. Гидровыгружатель начнет сыпать на дно реки песок. После того как высоту подводной части дамбы доведут до уровня воды, к строительству подключится краевая и муниципальная техника. Сверху песочного фундамента уложат сланец с суглинком. Кроме того, в расчетных местах установят откачивающие насосы. После паводка дамбу демонтируют.

Работы необходимо завершить к 7 августа, пик паводка, по расчетам, придется на 8—9 августа.

«Ширина сооружения составит 6 метров, длина 130 метров. Дамба будет перекрывать 10-метровый уровень. Для этого только на дно уложат свыше 10 тысяч тонн песка. Работы необходимо завершить уже к 7 августа, когда начнет подходить основная волна паводка. (…) Мы уже попросили все предприятия в затоне временно убрать суда. Понимаем все неудобства, но в крае действует режим ЧС», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства края Валерий Немытов.

Пока для Хабаровска сохраняется предыдущий прогноз уровней воды у города в 580-630 сантиметров.​ По данным МЧС, происходит постепенное подтопление островных территорий левобережья города — островов Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский.

Опасения вызывают лишь объемы притока Сунгари в Амур со стороны КНР. Сейчас на территории соседнего государства идут сильные дожди, и часть местных рек уже вышла из берегов.

Еще в середине недели правительство края направило обращение властям китайской провинции Хэйлуцзян с просьбой рассмотреть возможность временного ограничения сбросов воды в Сунгари с водохранилищ энергетического и сельскохозяйственного комплексов. Также коллег из Поднебесной попросили оперативно информировать об ухудшениях гидрологической обстановки.

В Амурской области в 41 населённом пункте остаются подтопленными большой водой 337 частных жилых домов.