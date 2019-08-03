3 августа 16 часов: уровень воды в реках Амурской области
Сильные осадки в бассейне Амура на Дальнем Востоке в ближайшее время приведут к опасному повышению уровня реки в Благовещенске и Хабаровске, сообщил глава Росгидромета Максим Яковенко.
По состоянию на 3 августа, в результате прохождения дождевого паводка на территории области в 41 населённом пункте остаются подтопленными 337 частных жилых домов. За минувшие сутки вода ушла из 112 домов в Мазановском районе, там остаются в воде 256 жилых дома. В Селемджинском районе подтоплено 15, что на 13 домов меньше, чем накануне, в Свободненском районе – 10, за сутки освободился один дом, в Белогорске вода остается в 55 домах, в Серышевском районе подтоплен один дом.
Уровни воды в реках Приамурья на 16:00 3 августа
|
Река
|
Пост
|
Факт.
уровень
|
Динамика
за сутки
|
Пойма
|
НГЯ*
|
ОГЯ*
|
Дата
|
Ожидаемые
уровни
|
Уровень
2013
|
Уровень
2019
|
Амур
|
Игнашино
|
8:00 140
|
+4
|
Амур
|
Джалинда
|
8:00 203
|
-1
|
510
|
700
|
800
|
620
|
Амур
|
Черняево
|
8:00 207
|
-1
|
600
|
700
|
800
|
683
|
Амур
|
Сергеевка
|
8:00 271
|
-8
|
490
|
700
|
800
|
780
|
Амур
|
Благовещенск
|
8:00 517
|
+10
|
510
|
700
|
800
|
04.08
05.08
|
480-500
460-470
|
822
|
Амур
|
Гродеково
|
8:00 839
|
+9
|
730
|
1050
|
1100
|
04.08
05.08
|
820-830
800-810
|
1144
|
Амур
|
Константиновка
|
8:00 649
12:00 651
|
+2
+2 за 4 ч
|
500
|
700
|
950
|
04.08
05.08
|
660
650-640
|
924
|
Амур
|
Поярково
|
8:00 584
|
+9
|
580
|
650
|
750
|
04.08
05.08
|
590
580-570
|
833
|
Амур
|
Иннокентьевка
|
8:00 828
12:00 832
|
+10
+4 за 4 ч
|
640
|
850
|
930
|
04.08
05-07.08
|
850-860
880-900
|
1083
|
Зея
|
Мазаново
|
8:00 395
|
-78
|
450
|
550
|
620
|
04.08
05.08
06.08
|
320-360
350-380
380-410
|
707
|
731
|
Зея
|
Суражевка
|
8:00 597
12:00 576
|
-97
-21
|
500
|
650
|
700
|
04.08
05.08
06.08
|
520-540
470-500
490-520
|
812
|
778
|
Зея
|
Малая Сазанка
|
8:00 909
12:00 886
|
-70
-23
|
780
|
900
|
970
|
04.08
05.08
|
830-860
780-810
|
1052
|
1015
|
Зея
|
Белогорье
|
8:00 766
12:00 764
16:00 761
|
+2
-2 за 4 ч
-5 за 8 ч
|
560
|
660
|
730
|
04.08
05.08
|
720-750
670-690
|
819
|
767
|
Зея
|
Благовещенск
|
8:00 560
12:00 561
|
+10
+1 за 4 ч
|
450
|
600
|
720
|
04.08
05.08
|
490-540
440-490
|
819
|
Томь
|
Воскресеновка
|
8:00 600
12:00 599
|
-6
-1 за 4 ч
|
500
|
-
|
-
|
Томь
|
Белогорск
|
8:00 415
12:00 413
16:00 411
|
-7
-2 за 4 ч
-4 за 8 ч
|
300
|
350
|
400
|
444
|
Томь
|
Светиловка
|
8:00 727
12:00 727
|
-14
0 за 4 ч
|
Селемджа
|
Экимчан
|
8:00 180
|
+135
|
300
|
450
|
480
|
97
|
Селемджа
|
Стойба
|
8:00 184
|
+58
|
300
|
400
|
450
|
152
|
Селемджа
|
Норск
|
8:00 444
12:00 446
|
-16
+2 за 4 ч
|
450
|
650
|
700
|
04.08
05.08
|
500
570-580
|
656
|
805
|
Селемджа
|
Богословка
|
8:00 535
|
-25
|
580
|
600
|
700
|
04.08
05-06.08
|
525
580-650
|
747
|
937
|
Бысса
|
Февральск
|
8:00 283
|
-10
|
400
|
550
|
Нора
|
Устье Эльги
|
8:00 293
|
-1
|
480
|
-
|
-
|
Пр.Уркан
|
Ивановка
|
8:00 312
|
-9
|
580
|
630
|
670
|
Бурея
|
Малиновка
|
8:00 421
|
+39
|
500
|
650
|
800
|
04.08
05-07.08
|
500-540
550-580
|
Архара
|
Аркадьевка
|
8:00 282
|
-16
|
220
|
350
|
500
|
Завитая
|
Михайловка
|
8:00 269
12:00 266
|
-29
-3 за 4 ч
|
180
|
300
|
350
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#Дальний Восток #наводнение #происшествия