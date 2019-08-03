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3 августа 16 часов: уровень воды в реках Амурской области

3 августа 16 часов: уровень воды в реках Амурской области
Фото: Амур.инфо

Сильные осадки в бассейне Амура на Дальнем Востоке в ближайшее время приведут к опасному повышению уровня реки в Благовещенске и Хабаровске, сообщил глава Росгидромета Максим Яковенко.

По состоянию на 3 августа, в результате прохождения дождевого паводка на территории области в 41 населённом пункте остаются подтопленными 337 частных жилых домов. За минувшие сутки вода ушла из 112 домов в Мазановском районе, там остаются в воде 256 жилых дома. В Селемджинском районе подтоплено 15, что на 13 домов меньше, чем накануне, в Свободненском районе – 10, за сутки освободился один дом, в Белогорске вода остается в 55 домах, в Серышевском районе подтоплен один дом.

Уровни воды в реках Приамурья на 16:00 3 августа

Река

Пост

Факт.

уровень

Динамика

за сутки

Пойма

НГЯ*

ОГЯ*

Дата

Ожидаемые

уровни

Уровень

2013

Уровень

2019

Амур

Игнашино

8:00 140

+4

Амур

Джалинда

8:00 203

-1

510

700

800

620

Амур

Черняево

8:00 207

-1

600

700

800

683

Амур

Сергеевка

8:00 271

-8

490

700

800

780

Амур

Благовещенск

8:00 517

+10

510

700

800

04.08

05.08

480-500

460-470

822

Амур

Гродеково

8:00 839

+9

730

1050

1100

04.08

05.08

820-830

800-810

1144

Амур

Константиновка

8:00 649

12:00 651

+2

+2 за 4 ч

500

700

950

04.08

05.08

660

650-640

924

Амур

Поярково

8:00 584

+9

580

650

750

04.08

05.08

590

580-570

833

Амур

Иннокентьевка

8:00 828

12:00 832

+10

+4 за 4 ч

640

850

930

04.08

05-07.08

850-860

880-900

1083

Зея

Мазаново

8:00 395

-78

450

550

620

04.08

05.08

06.08

320-360

350-380

380-410

707

731

Зея

Суражевка

8:00 597

12:00 576

-97

-21

500

650

700

04.08

05.08

06.08

520-540

470-500

490-520

812

778

Зея

Малая Сазанка

8:00 909

12:00 886

-70

-23

780

900

970

04.08

05.08

830-860

780-810

1052

1015

Зея

Белогорье

8:00 766

12:00 764

16:00 761

+2

-2 за 4 ч

-5 за 8 ч

560

660

730

04.08

05.08

720-750

670-690

819

767

Зея

Благовещенск

8:00 560

12:00 561

+10

+1 за 4 ч

450

600

720

04.08

05.08

490-540

440-490

819

Томь

Воскресеновка

8:00 600

12:00 599

-6

-1 за 4 ч

500

-

-

Томь

Белогорск

8:00 415

12:00 413

16:00 411

-7

-2 за 4 ч

-4 за 8 ч

300

350

400

444

Томь

Светиловка

8:00 727

12:00 727

-14

0 за 4 ч

Селемджа

Экимчан

8:00 180

+135

300

450

480

97

Селемджа

Стойба

8:00 184

+58

300

400

450

152

Селемджа

Норск

8:00 444

12:00 446

-16

+2 за 4 ч

450

650

700

04.08

05.08

500

570-580

656

805

Селемджа

Богословка

8:00 535

-25

580

600

700

04.08

05-06.08

525

580-650

747

937

Бысса

Февральск

8:00 283

-10

400

550

Нора

Устье Эльги

8:00 293

-1

480

-

-

Пр.Уркан

Ивановка

8:00 312

-9

580

630

670

Бурея

Малиновка

8:00 421

+39

500

650

800

04.08

05-07.08

500-540

550-580

Архара

Аркадьевка

8:00 282

-16

220

350

500

Завитая

Михайловка

8:00 269

12:00 266

-29

-3 за 4 ч

180

300

350

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#Дальний Восток #наводнение #происшествия

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