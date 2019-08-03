3 августа 16 часов: уровень воды в реках Амурской области

Фото: Амур.инфо

По состоянию на 3 августа, в результате прохождения дождевого паводка на территории области в 41 населённом пункте остаются подтопленными 337 частных жилых домов. За минувшие сутки вода ушла из 112 домов в Мазановском районе, там остаются в воде 256 жилых дома. В Селемджинском районе подтоплено 15, что на 13 домов меньше, чем накануне, в Свободненском районе – 10, за сутки освободился один дом, в Белогорске вода остается в 55 домах, в Серышевском районе подтоплен один дом.

Уровни воды в реках Приамурья на 16:00 3 августа