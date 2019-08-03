Во Владимировке вода подтопила дорогу и отрезала дачные участки

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В редакцию Амур.инфо люди сообщают о том, что вода размыла дорогу на 5 километре за Владимировкой. Отрезаны садовые участки. Также вода зашла на некоторые огороды.

«Вода затопила поля, начиная с 4 километра за Владимировкой, размыла дорогу. Вот мы сейчас поехали в сады за огурцами и все, уже не смогли проехать – у нас, оказывается, перемыло дорогу. Соседка сказала, что якобы в Усть-Ивановке прорвало какую-то дамбу. Мы были на даче позавчера, все было сухо, сегодня прет вода. Вернулись, не смогли в сады проехать. Видели, как мужчина на себе таскал картошку, по воде шел, машину бросил возле трассы и относил картошку на себе туда. Люди боятся, что ночью затопит огороды. В 2013 году у нас там полтора метра вода 2 недели стояла, вот мы сейчас думаем, что ситуация повторится», – рассказала жительница Благовещенска Елена Федорова.

Глава Благовещенского района информацию о подтоплении подтвердил.

«Обстановка у нас сложная, напряженная. На сегодняшний день Зея немного поднялась, но, я думаю, остановится. Дачные участки действительно местами их подмыло и затопило. Сколько, не знаю, по дачным участкам мы статистики не ведем, нам сейчас главное отстоять населенные пункты. Сейчас люди на ЕДДС будут звонить, специалисты будут отслеживать», – сообщил глава Благовещенского района Евгений Седых.

В Усть-Ивановке местные жители совместно с пожарными укрепляют дамбу, которую регулярно подмывает. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Благовещенского района.

«3 августа Усть-Ивановка. Продолжается укрепление дамбы силами односельчан и пожарной части № 41. В течение ночи и утра её вновь подмыло. Уровень воды с утра упал на 2 сантиметра», – сообщается в публикации.

«Конечно, вода подпирает, где-то не выдерживает. Тут же латают», – добавил глава района.