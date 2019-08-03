Жители Константиновского района изучают историю малой родины на велосипедах
В селе Константиновка Константиновского района стартовал велоквест «Навстречу истории». В нем участвуют 13 человек. Для участников организаторы придумали насыщенный маршрут по территории села.
В маршрут входят озеро лотосов, Дом культуры и стадион. На каждой остановке маршрута участники выполняют задания на историческую тематику. Они требуют от велосипедистов проявить интеллект и находчивость.
К участию приглашались велосипедисты в возрасте от 18 лет и старше. Победителем велоквеста станет тот, кто лучше знает историю района и быстрее всех преодолеет дистанцию. Их наградят дипломами, медалями и призами.
Впервые велоквест в Константиновском районе прошёл в 2018 году. Тогда он собрал 15 участников, среди которых были как дети, так и взрослые.
В Приамурье проводятся мероприятия, поддерживающие велоспорт. Уже традиционной для области стала «Ночь на колесах». В этом году к мероприятию присоединился губернатор Приамурья Василий Орлов, сообщает правительство области.
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