Жители Константиновского района изучают историю малой родины на велосипедах

В селе Константиновка Константиновского района стартовал велоквест «Навстречу истории». В нем участвуют 13 человек. Для участников организаторы придумали насыщенный маршрут по территории села.

В маршрут входят озеро лотосов, Дом культуры и стадион. На каждой остановке маршрута участники выполняют задания на историческую тематику. Они требуют от велосипедистов проявить интеллект и находчивость.

К участию приглашались велосипедисты в возрасте от 18 лет и старше. Победителем велоквеста станет тот, кто лучше знает историю района и быстрее всех преодолеет дистанцию. Их наградят дипломами, медалями и призами.

Впервые велоквест в Константиновском районе прошёл в 2018 году. Тогда он собрал 15 участников, среди которых были как дети, так и взрослые.

В Приамурье проводятся мероприятия, поддерживающие велоспорт. Уже традиционной для области стала «Ночь на колесах». В этом году к мероприятию присоединился губернатор Приамурья Василий Орлов, сообщает правительство области.