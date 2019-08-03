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сегодня, 18:29 3

Жители Константиновского района изучают историю малой родины на велосипедах

Жители Константиновского района изучают историю малой родины на велосипедах
Фото: pixabay.com

В селе Константиновка Константиновского района стартовал велоквест «Навстречу истории». В нем участвуют 13 человек. Для участников организаторы придумали насыщенный маршрут по территории села.

В маршрут входят озеро лотосов, Дом культуры и стадион. На каждой остановке маршрута участники выполняют задания на историческую тематику. Они требуют от велосипедистов проявить интеллект и находчивость.

К участию приглашались велосипедисты в возрасте от 18 лет и старше. Победителем велоквеста станет тот, кто лучше знает историю района и быстрее всех преодолеет дистанцию. Их наградят дипломами, медалями и призами.

Впервые велоквест в Константиновском районе прошёл в 2018 году. Тогда он собрал 15 участников, среди которых были как дети, так и взрослые.

В Приамурье проводятся мероприятия, поддерживающие велоспорт. Уже традиционной для области стала «Ночь на колесах». В этом году к мероприятию присоединился губернатор Приамурья Василий Орлов, сообщает правительство области.

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#история #отдых #спорт

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Комментарии
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  • uslon

    uslon
    1 час назад

    А где в Константиновке ж/д вокзал находился? Нашли место?

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    Это в 1945м?

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    54 минуты назад

    Наверное в районе нынешнего элеватора.

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