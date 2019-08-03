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сегодня, 16:31 0

Следователи начали проверку по факту гибели в Архаринском районе мужчины и его сына

Следователи начали проверку по факту гибели в Архаринском районе мужчины и его сына

В Архаринском районе по факту гибели мужчины и 9-летнего ребенка проводится доследственная проверка. Ранее Амур.инфо сообщало, что трагедия случилась в селе Антоновка. Там в шлюз на бесхозной дамбе затянуло отца и сына.

2 августа в водоеме, расположенном возле села Антоновка Архаринского района, обнаружены тела мужчины 1978 года рождения и его 9-летнего сына. По данному факту Бурейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки.

По предварительной информации, смерть наступила в результате утопления.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка обеспечению ответственными лицами мер безопасности при нахождении на указанном водном объекте, сообщается на сайте амурского следственного управления СКР.

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