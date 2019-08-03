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сегодня, 16:11 0

В Белогорье прокладывают каналы, чтобы увести воду из села

В Белогорье прокладывают каналы, чтобы увести воду из села
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В селе Белогорье, где паводковая ситуация остается наиболее сложной, предпринимаются дополнительные меры. Зею в село не пускают дамбы, но основная сложность – грунтовые воды, которые идут из-под земли и подтапливают огороды.

Решением штаба было принято решение об усилении группировки сил и средств в селе.

3 августа на отводе воды задействовано 3 перекачивающие насосные станции мощностью 100 литров в секунду, автоцистерна мощностью 70 литров в секунду от главного управления МЧС по Амурской области, работает 12 мотопомп.

Поток грунтовых вод удается сдерживать. Подтоплены огороды, в нескольких случаях подполья, но ни в один дом вода не зашла, сообщает пресс-служба мэрии.

Проведены инженерные работы по сбросу воды со стороны улицы Заозерная в сторону лугов. По водоотводным каналам, проложенным силами ГСТК, грунтовые воды потоком уходят от жилой застройки. Со стороны улицы Железнодорожной сдерживают воду при помощи откачивающей спецтехники.

На 12:00 3 августа от жителей села поступило в общей сложности 41 заявление в связи с подтоплением приусадебных участков. Комиссии обходят адреса и составляют акты, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

В пункте временного размещения на базе местной школы на текущий момент жителей подтопленной части села нет.

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#наводнение

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