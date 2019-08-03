В Свободном неизвестные опрокинули постройки во дворе детского сада

Фото: пресс-служба администрации Свободного

Случившимся заинтересовалась полиция, опросила руководителя детского сада. Сотрудникам полиции она пояснила, что по прибытии в детский сад она осмотрела прогулочные участки, данные постройки были аккуратно положены на бок.

Вместе с рабочими детского сада она установила перевернутые постройки. Руководитель уточнила, что ни одна постройка каких-либо повреждений не имела. От разбирательств отказалась, так как ущерб детскому саду причинен не был.

Сотрудники полиции провели обход жильцов близлежащих домов для установления свидетелей и очевидцев происшествия. Обстоятельства инцидента и лица, причастные к нему устанавливаются, сообщается на сайте амурского УМВД.

Глава Свободного Владимир Константинов, узнав о происшествии, поручил городскому управлению образования просчитать, сколько необходимо средств для установки камер видеонаблюдения на территориях всех городских дошкольных учреждений. Деньги на эти цели планируется выделить из городского бюджета.

В настоящее время реконструируют пришкольные территории и стадионы в школах № 1, 2, 8, 192, 11. Позже начнутся работы в школах № 5 и № 6. Проектами уже предусмотрено, что их защитят от вандалов с помощью видеонаблюдения, сообщает пресс-служба администрации Свободного.