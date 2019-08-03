Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:46 0

В Свободном неизвестные опрокинули постройки во дворе детского сада

В Свободном неизвестные опрокинули постройки во дворе детского сада
Фото: пресс-служба администрации Свободного

2 августа на территории детского сада № 12 города Свободного похозяйничали неизвестные. Домики, машинки и самолеты валялись вверх ногами. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте мэрии Свободного.

Случившимся заинтересовалась полиция, опросила руководителя детского сада. Сотрудникам полиции она пояснила, что по прибытии в детский сад она осмотрела прогулочные участки, данные постройки были аккуратно положены на бок.

Вместе с рабочими детского сада она установила перевернутые постройки. Руководитель уточнила, что ни одна постройка каких-либо повреждений не имела. От разбирательств отказалась, так как ущерб детскому саду причинен не был.

Сотрудники полиции провели обход жильцов близлежащих домов для установления свидетелей и очевидцев происшествия. Обстоятельства инцидента и лица, причастные к нему устанавливаются, сообщается на сайте амурского УМВД.

Глава Свободного Владимир Константинов, узнав о происшествии, поручил городскому управлению образования просчитать, сколько необходимо средств для установки камер видеонаблюдения на территориях всех городских дошкольных учреждений. Деньги на эти цели планируется выделить из городского бюджета.

В настоящее время реконструируют пришкольные территории и стадионы в школах № 1, 2, 8, 192, 11. Позже начнутся работы в школах № 5 и № 6. Проектами уже предусмотрено, что их защитят от вандалов с помощью видеонаблюдения, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

Просмотров всего: 219

#дети #образование #происшествия #Свободный

распечатать


Происшествия

В Благовещенске днем загорелась иномарка

Происшествия

Следователи начали проверку по факту гибели в Архаринском районе мужчины и его сына
Происшествия

В Приамурье ищут моряка, возвращавшегося из Хабаровска в Благовещенск

Наводнение 2019

3 августа 8 часов: уровни воды в реках Амурской области
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь