Жителям подтопленного Мазановского района восстановили документы

В период с 29 июля по 2 августа за восстановлением паспортов, утраченных или пришедших в негодность в результате наводнения в Амурской области, обратились 14 граждан – все жители Мазановского района. Выдача новых документов произведена в полном объеме.

Трем амурчанам заменили утраченные водительские удостоверения. На сегодняшний день все граждане, обратившиеся в органы внутренних дел с сообщением об утрате документов, получили новые.

Для пострадавших от наводнения оплата государственной пошлины в связи с восстановлением или заменой документов не требуется.

Выдача паспортов, регистрационных документов на транспортное средство, а также водительского удостоверения жителям региона, пострадавшим от стихии, осуществляется в приоритетном порядке в любом подразделении по вопросам миграции и Госавтоинспекции на территории Амурской области, сообщает амурское УМВД.

Телефон горячей линии по восстановлению документов: 8 (4162) 59-40-98.