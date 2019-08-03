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сегодня, 15:18 0

Жителям подтопленного Мазановского района восстановили документы

Жителям подтопленного Мазановского района восстановили документы
Фото: pixabay.com

В период с 29 июля по 2 августа за восстановлением паспортов, утраченных или пришедших в негодность в результате наводнения в Амурской области, обратились 14 граждан – все жители Мазановского района. Выдача новых документов произведена в полном объеме.

Трем амурчанам заменили утраченные водительские удостоверения. На сегодняшний день все граждане, обратившиеся в органы внутренних дел с сообщением об утрате документов, получили новые.

Для пострадавших от наводнения оплата государственной пошлины в связи с восстановлением или заменой документов не требуется.

Выдача паспортов, регистрационных документов на транспортное средство, а также водительского удостоверения жителям региона, пострадавшим от стихии, осуществляется в приоритетном порядке в любом подразделении по вопросам миграции и Госавтоинспекции на территории Амурской области, сообщает амурское УМВД.

Телефон горячей линии по восстановлению документов: 8 (4162) 59-40-98.

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#наводнение

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