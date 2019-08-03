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В Белогорске вакцинируют жителей подтопленного поселка Остров Старица

В Белогорске вакцинируют жителей подтопленного поселка Остров Старица
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

3 августа началась вакцинация жителей поселка Остров Старица в Белогорске. Это одна из мер по профилактике кишечных заболеваний и других инфекций на территориях Белогорска, подвергшихся подтоплению.

Вакцинирование населения проводится сотрудниками Белогорской больницы. Специализированный транспорт к месту прививочной кампании доставила машина пожарной части, поскольку самостоятельный проезд был невозможен.

«За пару часов бригада привила 34 жителя поселка и 5 спасателей. Вакцинировалось население от гепатита, дизентерии. Проводилось фагирование, выдавался иммуномодулирующий препарат с противовирусным действием – гриппферон. Запасы вакцин на территории города есть. Часть вакцины уже передана в процедурный кабинет поликлиники взрослой поликлиники. Кто захочет из подтопленцев привиться, может обратиться. Детям подтопленных районов будет выдан препарат Бактериофаг. Это не прививка, а капли в рот. Родителям препарат от дизентерии можно получить в детской поликлинике в кабинете 201, дневной стационар, с 5 августа, с 8:00», – сообщила замглавы по соцполитике Белогорска Галина Бурмистрова.

После схода воды на затопленных территориях будет проведена дезинфекция. Контроль за эпидемиологически значимыми объектами ужесточен. Вместе с тем, отмечают специалисты, в период паводка жителям Белогорска настоятельно рекомендовано употреблять только бутилированную или кипяченую воду, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #здоровье #наводнение

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