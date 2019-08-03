Росгидромет ожидает ухудшения ситуации с паводками на Дальнем Востоке

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Сильные осадки в бассейне Амура на Дальнем Востоке в ближайшее время приведут к опасному повышению уровня реки в Благовещенске и Хабаровске, сообщил глава Росгидромета Максим Яковенко.

«Если в Амурской области, Еврейском автономном округе дождевые паводки у нас идут неделю, часть населенных пунктов – около 37 – уже затоплено, подтоплены огороды, сейчас вода стекает из Хабаровска, – то в ближайшие 6-7 дней ситуация будет ухудшаться», – сообщил глава Росгидромета.

Он пояснил, что в настоящее время в китайских провинциях, граничащих с Россией по Амуру, уже объявлена чрезвычайная ситуация из-за паводка – власти проводят отселение свыше 1 миллиона человек, есть жертвы и разрушения.

«Китайцы начинают сбрасывать воду, потому что у них каскадные системы в водохранилищах, сбрасывают воду в Сунгари, и это выливается все в Амур. Поэтому в ближайшие дни мы получим небольшое усложнение ситуации в Благовещенске, а потом это дойдет до Хабаровска», – сказал Яковенко.

По его словам, к Хабаровску паводок может подойти в период между 12 и 16 августа, сообщает «Интерфакс».

Как сообщало Амур.инфо, 28 июля глава амурского минлесхоза Алексей Венглинский заявил, что размер ущерба от паводка может превысить 500 миллионов рублей. Ожидаются значительные финансовые затраты на ликвидацию последствий ЧС. Министр предложил обратиться в межведомственную рабочую группу при правительственной комиссии Российской Федерации с просьбой принять решение по отнесению наводнения в Амурской области к ЧС федерального масштаба.