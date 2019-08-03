4 августа в Приамурье дожди и туман: прогноз погоды

Ночью 3 августа местами ожидаются слабые дожди, грозы. Ночью и в утренние часы – туман. Температура воздуха – 15…20 градусов, местами по северу области около 10 градусов.

Ветер южный, юго-восточный до 8 метров в секунду, при грозе с порывами до 13 метров в секунду.

Днем переменная облачность, в большинстве районов прогнозируются дожди, местами – ливни с грозами. Ветер на севере области северо-западный, по южным районам юго-западный 5…10 метров в секунду. При грозе ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду. Температура 25…30 градусов, 18…23 градусов – в северных районах.

В Благовещенске переменная облачность, слабый дождь с грозой. Ветер южный, юго-западный 3…8 метров в секунду, днем – с усилением до 14 метров в секунду. Ночью температура может достигнуть отметки в 21 градус тепла, днем – 29…31 градус, сообщает амурский Гидрометцентр.