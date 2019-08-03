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За сутки число подтопленных подворий в Приамурье увеличилось до 1 235

За сутки число подтопленных подворий в Приамурье увеличилось до 1 235
Фото: Амур.инфо

По состоянию на 3 августа из-за паводка на территории Амурской области в 41 населённом пункте остаются подтопленными 337 частных жилых домов. За минувшие сутки увеличилось число подтопленных подворий до 1 235.

В Белогорском районе в течение суток подтопило 7 подворий. В Мазановском районе в воде остаются 484 подворья, 149 подворий освободились от воды.

В Селемджинском районе вода ушла с 14 подворий, 31 остается подтопленными. В Свободненском районе в воде – 37 дворов (- 6 за сутки), в Благовещенском – 41 (- 4 за сутки), в Ромненском районе – 37, в Серышевском районе – 82 (-13 за сутки), в Белогорске – 55, в Белогорском районе вода находится на 350 дачных участках. В Ивановском районе подтопило 452 подворья.

За минувшие сутки вода ушла из 112 домов в Мазановском районе, там остаются в воде 256 жилых дома. В Селемджинском районе подтоплено 15 домов, это на 13 домов меньше, чем было накануне. В Свободненском районе в воде 10 домов, за сутки освободился от воды 1 дом. В городе Белогорск вода остается в 55 домах, в Серышевском районе подтоплен 1 дом.

От разлившейся воды пострадали в Приамурье 52 участка автомобильных дорог: в Благовещенском районе - 1, в Зейском район – 2, в Белогорском районе – 4, в Архаринском – 9, в Мазановском районе – 8, в Селемджинском - 1, в Свободненском районе – 6, в Ромненском – 2, в Серышевском – 9, в Михайловском – 4, в Октябрьском – 1, Константиновском – 5.

Без транспортного сообщения остаются 23 населенных пункта: по одному в Зейском и в Селемджинском районах, по два в Ромненском и в Свободненском районах, пять в Серышевском, 1 – в Михайловском и 11 – в Мазановском.

Без электроснабжения остаются 11 населенных пунктов в Мазановском районе.

Из населенных пунктов, попавших в зону подтопления, эвакуировано 2 583 человека, в том числе 908 детей. В пунктах временного размещения находятся 422 человека, из них 184 ребенка.

В Селемджинском районе эвакуировано 177 человек, из них 75 детей, в Мазановском районе –1 925 человек, из них 622 ребенка, в Свободненском районе – 166 человек, из них 61 ребенок. В Белогорском районе свои дома покинули 65 жителей села Новоандреевка, а в Белогорске из дачного поселка Остров старица – 97 человек. В Архаринском районе эвакуировано 153 человека, в том числе 90 детей.

На территории Амурской области развернуто 6 пунктов временного размещения на базе социально значимых объектов. В Селемджинском таких 2, по одному в Мазановском, в Свободненском, в Белогорском и в Архаринском районах. При ухудшении обстановки в готовности принять население еще 21 ПВР общей вместимостью до 3 438 человек.

В течение суток вертолетами МЧС России и Амурской авиабазы в подтопленные районы осуществлялась доставка продуктов питания, бутилированной воды, предметов первой необходимости, кормов для животных. Пожарные и спасатели в населенных пунктах, освобождающихся от воды, оказывают адресную помощь населению в ликвидации последствий паводка, сообщает пресс-служба амурского правительства.

В ликвидации последствий паводка задействовано 829 человек, 175 единиц техники, 32 плавательных средства.

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#наводнение

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    49 минут назад

    Кто даёт такую информацию: "... Без транспортного сообщения остаются 23 населенных пункта: по одному в Зейском и в Селемджинском районах..."? Без транспортного сообщения с каким населённым пунктом? Если брать внутри района (Селемджинский), то да, а вот если брать с населёнными пунктами области, то 9(!!!)... По ж/д из Февральска через Тынду, не в счёт.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    42 минуты назад

    В результате НАВОДНЕНИЯ!..

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