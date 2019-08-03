В Приамурье ищут моряка, возвращавшегося из Хабаровска в Благовещенск

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Благовещенка Елена Бренер разыскивает мужа, который возвращался с работы домой из Советской Гавани. По словам Елены, в последний раз он вышел на связь, когда был уже на автовокзале в Хабаровске и ждал свой автобус.

«Ехал он с работы из Советской Гавани, работает он моряком, но выезжал конкретно из Ванино. 29 июля он звонил, должен был сесть на автобус в Благовещенск. По телефону рассказал, что вещи сдал в камеру хранения, остался ждать на вокзале и пошел покушать», – рассказала благовещенка.

Позже в телефонном разговоре с женой мужчина сказал, что на автобус так и не сел. После этого его телефон оказался недоступен.

В выписке действий абонента, которую Елена взяла у сотового оператора, оказалось, что с привязанной к номеру карты, были осуществлены денежные переводы, с телефона был зафиксирован выход в интернет. Елена предполагает, что телефоном, возможно, кто-то завладел.

Приметы пропавшего: короткая стрижка, высокий лоб, залысины, голубые глаза, шрам у левого виска, на левой руке отсутствует большой палец.

Елена написала заявление в полицию. Благовещенка просит, если кто-то владеет информацией о местонахождении ее мужа, сообщить по телефонам: 8 914 577 41 85 (Елена), 8 996 383 24 05 (Степан).