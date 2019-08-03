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3 августа 8 часов: уровни воды в реках Амурской области

3 августа 8 часов: уровни воды в реках Амурской области
Фото: Амур.инфо

3-4 августа в реках Приамурья прогнозируется спад воды. При прохождении паводковой волны на участке Белогорье – Благовещенск подтопление жилых домов возможно в Белогорье.

Уровни воды в реках Приамурья на 8:00 3 августа

Река

Пост

Факт. уровень

Динамика

за сутки

пойма

НГЯ*

ОГЯ**

Дата

Ожидаемые

уровни

Уровень

2013

Уровень

2019

Амур

Игнашино

8:00 140

+4

Амур

Джалинда

8:00 203

-1

510

700

800

620

Амур

Черняево

8:00 207

-1

600

700

800

683

Амур

Кумара

нет связи

500

750

830

817

Амур

Сергеевка

8:00 271

-8

490

700

800

780

Амур

Благовещенск

8:00 517

+10

510

700

800

03.08

480-500

822

Амур

Гродеково

8:00 839

+9

730

1050

1100

03.08

820-830

1144

Амур

Константиновка

8:00 649

+2

500

700

950

04.08

05.08

660

650-640

924

Амур

Поярково

8:00 584

+9

580

650

750

04.08

05.08

590

580-570

833

Амур

Иннокентьевка

8:00 828

+10

640

850

930

04.08

05-07.08

850-860

880-900

1083

Зея

Мазаново

8:00 395

-78

450

550

620

707

731

Зея

Суражевка

8:00 597

-97

500

650

700

812

778

Зея

Малая Сазанка

8:00 909

-70

780

900

970

1052

1015

Зея

Белогорье

8:00 766

+2

560

660

730

819

767

Зея

Благовещенск

8:00 560

+10

450

600

720

819

Томь

Воскресеновка

8:00 600

-6

500

-

-

Томь

Белогорск

8:00 415

-7

300

350

400

444

Томь

Светиловка

8:00 727

-14

Селемджа

Экимчан

8:00 180

+135

300

450

480

97

Селемджа

Стойба

8:00 184

+58

300

400

450

152

Селемджа

Норск

8:00 444

-16

450

650

700

656

805

Селемджа

Богословка

8:00 535

-25

580

600

700

747

937

Бысса

Февральск

8:00 283

-10

400

550

Нора

Устье Эльги

8:00 293

-1

480

-

-

Пр.Уркан

Ивановка

8:00 312

-9

580

630

670

Бурея

Малиновка

8:00 421

+39

500

650

800

Архара

Аркадьевка

8:00 282

-16

220

350

500

Завитая

Михайловка

8:00 269

-29

180

300

350

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#наводнение #происшествия

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