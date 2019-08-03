3 августа 8 часов: уровни воды в реках Амурской области

Фото: Амур.инфо

3-4 августа в реках Приамурья прогнозируется спад воды. При прохождении паводковой волны на участке Белогорье – Благовещенск подтопление жилых домов возможно в Белогорье.

Уровни воды в реках Приамурья на 8:00 3 августа Река Пост Факт. уровень Динамика за сутки пойма НГЯ* ОГЯ** Дата Ожидаемые уровни Уровень 2013 Уровень 2019 Амур Игнашино 8:00 140 +4 Амур Джалинда 8:00 203 -1 510 700 800 620 Амур Черняево 8:00 207 -1 600 700 800 683 Амур Кумара нет связи 500 750 830 817 Амур Сергеевка 8:00 271 -8 490 700 800 780 Амур Благовещенск 8:00 517 +10 510 700 800 03.08 480-500 822 Амур Гродеково 8:00 839 +9 730 1050 1100 03.08 820-830 1144 Амур Константиновка 8:00 649 +2 500 700 950 04.08 05.08 660 650-640 924 Амур Поярково 8:00 584 +9 580 650 750 04.08 05.08 590 580-570 833 Амур Иннокентьевка 8:00 828 +10 640 850 930 04.08 05-07.08 850-860 880-900 1083 Зея Мазаново 8:00 395 -78 450 550 620 707 731 Зея Суражевка 8:00 597 -97 500 650 700 812 778 Зея Малая Сазанка 8:00 909 -70 780 900 970 1052 1015 Зея Белогорье 8:00 766 +2 560 660 730 819 767 Зея Благовещенск 8:00 560 +10 450 600 720 819 Томь Воскресеновка 8:00 600 -6 500 - - Томь Белогорск 8:00 415 -7 300 350 400 444 Томь Светиловка 8:00 727 -14 Селемджа Экимчан 8:00 180 +135 300 450 480 97 Селемджа Стойба 8:00 184 +58 300 400 450 152 Селемджа Норск 8:00 444 -16 450 650 700 656 805 Селемджа Богословка 8:00 535 -25 580 600 700 747 937 Бысса Февральск 8:00 283 -10 400 550 Нора Устье Эльги 8:00 293 -1 480 - - Пр.Уркан Ивановка 8:00 312 -9 580 630 670 Бурея Малиновка 8:00 421 +39 500 650 800 Архара Аркадьевка 8:00 282 -16 220 350 500 Завитая Михайловка 8:00 269 -29 180 300 350

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#наводнение #происшествия

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Нина Гвоздкова