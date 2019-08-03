За неделю амурчане собрали 10 тонн вещей для пострадавших от наводнения

2 августа вертолет Ми-26 доставил очередную партию вещей для пострадавших от паводка людей в Мазановском районе. Всего за 7 дней амурчане собрали более 10 тонн вещей для подтопленцев Селемджинского и Мазановского районов.

Жители Благовещенска и Благовещенского района несут полотенца, постельное белье, матрасы, подушки, одеяла, детскую и взрослую одежду и обувь, теплые вещи, предметы личной гигиены.

Также для оказания помощи в сборе детей в школу люди приносят ранцы, канцелярские принадлежности, тетради и дневники.

«Нескончаемый поток людей, готовых помочь своим землякам в трудную минуту. Ежедневно сотрудники центра "Доброта" отсортировывают вещи, и вчера вертолетом Ми-26 более 7 тонн вещей уже переданы в Мазановский район. Я хочу от всего сердца поблагодарить каждого жителя нашей области, кто принял участие и оказал помощь», – рассказала директор «Доброты» Оксана Подкорытова.

С 27 июля вещи принимают в центре социального обслуживания населения «Доброта». Пункт приема вещей находится в Благовещенске по адресу: улица Рабочая, 95.