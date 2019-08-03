В Архаринском районе в шлюз на безхозной дамбе затащило отца и сына

«Вчера случилась трагедия, отец с сыном утонули в открытом шлюзе на Антоновской дамбе, огромным течением их затащило в шлюз из которого выбраться им не удалось. Целую ночь продолжались работы по извлечению утонувших из шлюза», – сообщается в публикации.

В амурском Центре ГЗ и ПБ информацию о том, что в населенном пункте утонули 2 человека, подтвердили. По факту гибели людей прокуратура области проводит проверку.