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сегодня, 10:59 0

В Архаринском районе в шлюз на безхозной дамбе затащило отца и сына

В Архаринском районе в шлюз на безхозной дамбе затащило отца и сына
Фото: https://www.instagram.com/arhara_live

В социальных сетях сообщают о гибели 2 человек на дамбе в селе Антоновка Архаринского района. Информация появилась в архаринском инстаграм-аккаунте. Там сообщают, что Антоновская дамба, где случилась трагедия, бесхозна, водоотводные шлюзы разрушены и не огорожены.

«Вчера случилась трагедия, отец с сыном утонули в открытом шлюзе на Антоновской дамбе, огромным течением их затащило в шлюз из которого выбраться им не удалось. Целую ночь продолжались работы по извлечению утонувших из шлюза», – сообщается в публикации.

В амурском Центре ГЗ и ПБ информацию о том, что в населенном пункте утонули 2 человека, подтвердили. По факту гибели людей прокуратура области проводит проверку.

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