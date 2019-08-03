Паводок нанес ущерб лагерю «Колосок» почти в 14 миллионов рублей

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В Приамурье в результате паводка в воде оказалась территория детского лагеря Колосок. Затопило футбольное поле, беседки, мост и пирс. Предварительно, ущерб оценивают в 13 миллионов 840 тысяч рублей.

По информации директора «Колоска», постепенно уровень воды начинает падать. Точную сумму ущерба назовут, когда вода уйдет с территории лагеря.

«Футбольное поле не известно во что превратиться, оно же под водой полностью, нужна будет реконструкция, нужно будет что-то предпринимать. Сейчас не могу сказать, какой уровень, а спала уже на 5 сантиметров. Какой максимальный уровень был не знаю, но вода практически дошла до подъема в сам лагерь. Полностью под воду ушло футбольное поле, пирс затопило, беседки, мост – это все под водой. По прогнозу, по моим данным, если никакого притока воды уже не будет, то вода уйдет к концу следующей недели. Я сужу по 2013 году, она спадает быстро, но как в этом году будет, точно не знаю», – рассказал директор «Колоска» Владимир Доля.

Как сообщало Амур.инфо, 27 июля, когда вода только стала подбираться к территории лагеря, детей и воспитателей эвакуировали.