Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:30 1

Мошенник снял с карт благовещенки более 40 тысяч рублей

Мошенник снял с карт благовещенки более 40 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» обратилась местная жительница по поводу хищения денежных средств с её банковских карт. Возбуждено уголовное дело.

Предварительно установлено, что девушке поступил звонок от мужчины, который назвал ее по имени отчеству. Он представился сотрудником службы безопасности банка.

В ходе разговора мужчина пояснил, что с ее счета зарегистрировано неподтвержденное списание денег и для проверки информации необходимо назвать номер карты и три цифры с оборотной стороны. Потерпевшая продиктовала запрашиваемую информацию.

Затем мужчина спросил у нее о наличии карт других банков. Амурчанка назвала ему номер карты другого банка и пароли. После чего с обеих карт девушки списалось около 45 000 рублей.

Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению, сообщается а сайте амурского УМВД.

Просмотров всего: 260

#происшествия #финансы

распечатать


Наводнение 2019 1

Паводок нанес ущерб лагерю «Колосок» почти в 14 миллионов рублей
Происшествия

В Приамурье на посту ДПС у пешехода изъяли пакет с марихуаной
Происшествия 12

В Амурской области надеются раскрыть давнее убийство девочки
Наводнение 2019

2 августа 16 часов: уровни воды в реках Амурской области
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Kotik0028

    Kotik0028
    1 час назад

    Знаете, уже надоело. Гаджет (Медведев) нас цифро визирует, но защиты ноль (вы скажете, глупые сами ведутся, я согласен). Страшно не люблю пиндосов, но у них есть закон, позволяющий сажать дебилов на тысячи лет. Так вот предлагаю гаджету принять закон, 1 рубль один год тюрьмы, но по УДО 55 кратное погашение ущерба, а дальше - еще половина. Надоели, эти бесконечные жилищные кооперативы, банковские карты и пр. А гаджету стоит задуматься, раз собрался вводить электронный паспорт, ЗА ПОДДЕЛКУ - СМЕРТНАЯ КАЗНЬ, особенно насчет гурий.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь