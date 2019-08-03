Мошенник снял с карт благовещенки более 40 тысяч рублей

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» обратилась местная жительница по поводу хищения денежных средств с её банковских карт. Возбуждено уголовное дело.

Предварительно установлено, что девушке поступил звонок от мужчины, который назвал ее по имени отчеству. Он представился сотрудником службы безопасности банка.

В ходе разговора мужчина пояснил, что с ее счета зарегистрировано неподтвержденное списание денег и для проверки информации необходимо назвать номер карты и три цифры с оборотной стороны. Потерпевшая продиктовала запрашиваемую информацию.

Затем мужчина спросил у нее о наличии карт других банков. Амурчанка назвала ему номер карты другого банка и пароли. После чего с обеих карт девушки списалось около 45 000 рублей.

Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению, сообщается а сайте амурского УМВД.