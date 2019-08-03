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сегодня, 08:12 0

В Приамурье ливни и грозы: прогноз погоды на 3 августа

В Приамурье ливни и грозы: прогноз погоды на 3 августа
Фото: pixabay.com

В южных и центральных районах Амурской области 3 августа будет облачно с прояснениями, в большинстве районов ожидаются дожди, грозы, местами пройдут ливни. Ветер южный, юго-восточный, при грозе – до 14 метров в секунду.

Температура воздуха – до 29 градусов со знаком плюс.

В большинстве северных районов области также пройдут дожди, грозы, местами ливни. Ветер южный, юго-восточный. Температура 23…28 градусов, местами около 20.

В Благовещенске прогнозируется 26…28 градусов тепла, сильный дождь, гроза. Ветер дует с юга со скоростью 9…14 метров в секунду, сообщает Амурский гидрометцентр.

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