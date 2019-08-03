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В Приамурье на посту ДПС у пешехода изъяли пакет с марихуаной

В Приамурье на посту ДПС у пешехода изъяли пакет с марихуаной
Фото: pixabay.com

На стационарном посту ДПС на 124 километре автодороги «Подъезд к Благовещенску» внимание инспекторов ГИБДД привлек пешеход с пакетом в руках. При виде полицейских он сбросил пакет на землю. Мужчину задержали.

Амурчанин направлялся в сторону областного центра, передвигаясь вдоль обочины дороги, предназначенной для транспортных средств.

В ходе осмотра места происшествия в пакете обнаружена растительная масса с признаками конопли. Результаты проведенного исследования показали, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной, массой более одного килограмма.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.

В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы, сообщает амурское УМВД.

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#закон #происшествия

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