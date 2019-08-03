Аграрии Приамурья приступили к уборке ячменя

К уборке ячменя приступили только в двух районах области – Архаринском и Тамбовском. В первом убрали урожай со 130 гектаров полей из 500 запланированных. Намолотить удалось 250 тонн. В Тамбовском районе намолотили 712 тонн. В этом году общая уборочная площадь ячменя составила более 34,5 тысячи гектаров.

Больше всего ранних зерновых культур должны убрать в Михайловском районе, где по плану стоит более 28 тысяч гектаров, в Ивановском районе – более 23,5 тысячи гектаров и в Константиновском районе – около 23 тысяч гектаров. Меньше всего соберут первый урожай в Магдагачинском районе – 665 гектаров и в Зейском районе – 949 гектаров.

В этом году аграрии должны убрать более 200 тысяч гектаров ранних зерновых. Ежегодно Приамурье занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе по производству сельскохозяйственной продукции. Как сообщает правительство Амурской области, в области сосредоточено более 62 % всех посевных площадей в ДФО и более 32 % производимой сельхозпродукции. Также регион является лидером по производству сои во всей стране. В 2017 году Приамурье вошло в число субъектов России с высокими темпами роста производства сельхозпродукции, став четвертым в рейтинге, и заняв второе место по производству продукции растениеводства.

Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил в своем выступлении, что к 2021 году в области планируется увеличить производство сельхозпродукции и расширить ее ассортимент. Более того, глава региона поставил первоочередной задачей для аграриев техническую модернизацию производства. В планах – ежегодно приобретать по 500 тракторов и 350 комбайнов. К 2021 году сельхозпроизводители смогут увеличить в полтора раза производство зерновых и сои за счет известкования почв, внесения минеральных удобрений и использования защиты растений.