Гороскоп 3 августа: у Козерогов энергетический всплеск, а Раков ждут сюрпризы

Восход Солнца: 05:00

Заход Солнца: 20:11

Солнце в Льве.

Овен. Сегодня ваши чувства могут приобрести необыкновенную остроту. Не рекомендуется идти к своей цели в слепом порыве. Рассудительный взгляд на свои возможности, дипломатический талант и темпераментность помогут добиться успеха улиц противоположного пола.

Телец. Не исключено, что сегодня вам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы. Благоприятное стечение обстоятельств,максимальная гибкость в общении, умение менять тактику поведения в зависимости от ситуации помогут мужчинам-Тельцам преодолеть любые трудности или одержать верх над соперником. Женщинам-Тельцам предстоят семейные проблемы или бытовые хлопоты, которые повлекут за собой дополнительные расходы.

Близнецы. Этот день может определить ход ваших дел до конца года. Он покажет, насколько в ближайшее время изменятся ваши планы и как могут развиваться события. Ваша способность к анализу и уникальный дар предвидения помогут вам точно определить цели и тактику поведения. Благоприятный день для поиска потерянных вещей, установления прерванных связей.

Рак. День может быть полон разного рода неожиданностей. Ваши активность, ответственность и энтузиазм могут создать благоприятные условия для укрепления материального благосостояния – главное, не упустить свой шанс. Снов следует остерегаться, а увиденное держать в тайне.

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Лев. День тяжелый, чреватый ошибками в сфере профессиональной деятельности и недоразумениями в личных отношениях. Новые идеи и предложения могут повлечь за собой финансовые потери. Вечер лучше всего провести с детьми.

Дева. Мужчинам-Девам во избежание неприятностей не следует идти на поводу своих страстей. Ваше умение проанализировать как свое поведение, так и поведение партнера поможет избежать недоразумений. Женщинам-Девам следует обратить внимание на свое самочувствие. Соблюдайте диету, откажитесь от жирной пищи, можете поголодать. Хороший день для сбора лекарственных трав или лечения методами народной медицины.

Весы. День несет двойственную характеристику. Звезды советуют проявить терпение и добросовестность – неблагоприятное сочетание планет может привести к различным неприятностям в сфере профессиональной деятельности. Возможно, события дня будут развиваться не так, как вам хотелось. Вечер этого дня лучше всего провести в кругу семьи.

Скорпион. Необходимость активного участия во многих делах может вывести вас из равновесия. В результате отношения с партнерами станут несколько механическими и потребуют обновления. От вас зависит – расстанетесь вы с близким человеком или нет.

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Стрелец. Признание и успех вам гарантированы в том случае,если ваши поступки будут основаны на реальной оценке происходящего. Этот день посвятите культурному отдыху вместе с детьми, что значительно расширит ваш круг интересов. Ваши дети могут стать вашими единомышленниками. Это очень важно.

Козерог. Сегодня вероятен энергетический всплеск. Ваша целеустремленность положительно отразится на окончательных результатах работы, что создаст условия для воплощения в жизнь сокровенной мечты. Используйте возросшее личное обаяние для восстановления отношений с близкими людьми и коллегами. Многим родителям-Козерогам будут приятны достижения и успехи детей.

Водолей. День крайне неблагоприятный. Звезды рекомендуют внимательнее отнестись к своему здоровью, особенно к качеству питания. Любые дела будут иметь негативные последствия. Для женщин-Водолеев возможны нервные срывы. Нарастание внутреннего напряжения или разногласия с партнерами. Вечером существует вероятность травм или обострения заболеваний.

Рыбы. Ваш жизненный потенциал стремится к понижению. Необдуманное обещание может осложнить личную жизнь, визиты и поездки не принесут видимых результатов. Попробуйте повернуть дело так, чтобы кризис плавно перешел в начало нового дела. Отдыхать лучше в семейном кругу или в одиночестве.

Астролог: Вальдемар Небоходцев