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К 100-летию центральной детской школе искусств выделено полмиллиона на ремонт

К 100-летию центральной детской школе искусств выделено полмиллиона на ремонт
Фото: http://культура.благовещенск.рф

В октябре 2020 года Центральной детской школе искусств Благовещенска исполнится 100 лет. Учебное заведение сейчас подтверждает статус правопреемника музыкальной школы, которая была открыта в 1920 году. К юбилею в здании проводится ремонт.

Работы в Центральной детской школе искусств стартовали в середине июля. На эти цели из городского бюджета было выделено 500 тысяч рублей. В концертном зале полностью перестелят пол, отремонтируют сцену, для чего приобретен высокопрочный ламинат. Прежний за 10 лет под весом роялей пришел в негодность. Основательному ремонту подвергнутся еще три кабинета.

Завершить все работы планируют до 14 августа. В конце месяца на площадке начнутся вступительные прослушивания.

Следующий, 2020 год для Центральной детской школы искусств знаковый. В октябре ЦДШИ отметит столетие. Серьезный возраст подтверждается архивными документами.

«Мы поработали архивах, отыскали время и место, когда была на самом деле открыта школа. Здесь, в городе Благовещенске. И теперь мы ждем документы, чтобы подтвердить правопреемника той школы, которая была открыта в 1920 году. Открыла школу в городе Мария Федоровна Кнауф-Каминская, которая приехала в Благовещенск из Санкт-Петербурга», — рассказала директор Центральной детской школы искусств города Благовещенска Татьяна Бедёрина.

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#Дальний Восток #дети #история #образование

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Комментарии
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  • Тахографист

    Тахографист
    27 минут назад

    актовый зал и три кабинета отремонтировать за 500К? это ж как на детях надо экономить? за сколько там наш бестолковый губер кабинет себе отгрохал?

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