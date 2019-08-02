Амурчанам, лишившимся дома после наводнения, предложат пункты длительного проживания

Губернатор Амурской области Василий Орлов на очередном заседании заслушал отчеты о проводимых мероприятиях, связанных с прохождением паводка на территории Приамурья и ликвидации его последствий.

Для пострадавших граждан организована работа горячей линии. На базе службы 112 можно получить консультацию по вопросам оказания материальной помощи. К проведению консультаций привлечены представители министерства социальной защиты населения области и юристы регионального министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности.

На сегодняшний день министерством социальной защиты оказана адресная социальная помощь на общую сумму 3,25 миллиона рублей (+ 200 тысяч рублей за сутки). За сутки еще 20 амурчан получили по 10 тысяч рублей на человека. Принято распоряжение об оказании помощи пострадавшим гражданам в связи с подтоплением 22 домовладений на общую сумму 660 тысяч рублей.

Там, где ушла вода, дорожники приступили к работам. Заканчивается восстановление дороги до села Норск, что позволит начать завозить в пострадавшее село материалы, необходимые для его восстановления. Производится оценка ущерба, который нанесла стихия. В Норске работают специалисты министерства строительства и архитектуры. «Необходимо максимально быстро провести обследование», – поручил губернатор.

В пострадавших от наводнения населенных пунктах просушивают дома, дезинфицируют домовладения и скважины. В субботу, 3 августа, планируется отправить 10 тепловых пушек в Селемджинский район. Их доставят воздушным транспортом. Для оперативности проведения мероприятий по просушке жилых домов 100 тепловых пушек планируется направить в Мазановский район.

В пострадавших территориях проводится вакцинация населения. По поручению главы региона, она должна быть завершена до 6 августа.

До 12 августа необходимо освободить пункты временного размещения (ПВР), расположенные в учебных организациях, чтобы подготовить школы к учебному году. Амурчанам, чей дом признают непригодным для проживания, предложат размещение в пунктах длительного пребывания. Их варианты рассмотрели сегодня на КЧС.

Будет решен вопрос с процентом за перевод денежных средств для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. «Все средства будут аккумулированы на счете. Будет отчет. Все прозрачно», – сказал Василий Орлов.