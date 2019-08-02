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сегодня, 20:54 7

Патриарх Кирилл перечислил миллион рублей пострадавшим от наводнения амурчанам

Патриарх Кирилл перечислил миллион рублей пострадавшим от наводнения амурчанам
Фото: interfax.ru

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится о пострадавших в результате паводка в Приамурье. Предстоятель Русской Православной Церкви выразил сочувствие пострадавшим и от себя лично перечислил миллион рублей на помощь пострадавшим жителям региона.

Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. «Эти деньги пойдут на помощь подтопленным монастырям и приходам Благовещенской епархии, а также будут распределены среди социально незащищенных нуждающихся решением епархиальной комиссии», – говорится в сообщении.

Архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан направил рапорт на имя Святейшего Патриарха Кирилла, в котором рассказал о положении дел в епархии в связи с паводком. В Благовещенской епархии создана специальная комиссия для организации помощи пострадавшим от наводнения приходам, монастырям и подворьям, а также социально незащищенным жителям области.

Архиепископ Благовещенский Лукиан выступил с обращением к жителям Амурской области. «Братья и сестры, дорогие жители Амурского края! Сегодня нет ни одного амурчанина, который не услышал и не узнал бы о стихийном бедствии, пришедшем на нашу землю. Люди с широко раскрытыми глазами следят за паводком, который уже нанес колоссальный ущерб домам и подворьям на севере Приамурья и упорно движется дальше. Больше 600 домов и 1 300 подворий уже подтоплены и по прогнозам специалистов Амурского управления МЧС России эта цифра значительно увеличится. Под водой погребены угодья, разрушены участки дорог. Более десятка населенных пунктов отрезаны от сухопутного сообщения. Вода отняла у множества тружеников плоды их усердной работы: усадьбы, скот, урожай», – говорится в послании владыки Лукиана.

«Пришла пора раскрыть сердца и души навстречу беде ближнего своего. Всем миром мы искренне молимся Господу о Его милости, прощении наших грехов и усмирении стихии. Но есть и то, что по силам нам самим, – обратился к жителям области правящий архиерей. – Сегодня я сердечно прошу вас не оставаться в стороне и оказать посильную помощь нуждающимся. Равнодушие страшнее любой стихии и, прежде всего, я призываю вас не быть равнодушными людьми. Страдают пожилые люди, малолетние дети, те, кто слаб здоровьем. А есть и те, кому помочь просто некому».

Жители Благовещенска могут привозить собранную помощь по адресу: Благовещенск, улица Калинина, 120, где располагается Благовещенское епархиальное управление.

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#наводнение #религия

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Комментарии
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  • Соната

    Соната
    21 минута назад

    и пришла манна)

  • Татьяна Белогорск

    Татьяна Белогорск
    18 минут назад

    Разобрало Гундяя

  • vertex

    vertex
    15 минут назад

    Из другой ветки:



    » foxik62 , сегодня, 09:34

    Если на патриарха Кирилла снизойдет Святой Дух и он решит перевести нуждающимся личные капиталы со своих кипрских и австрийских счетов, да еще и ликвидирует многомиллионные кэш-потоки в РПЦ мы приблизимся к ликвидации бедности в самой богатой стране. Но он это не сделает никогда.

    https://t.me/russicatop/5217

    Состояние Гундяя оценивается в 8 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ .

    (Телеграмканал, от Незыгаря )

  • Соната

    Соната
    11 минут назад

    хотя, знаете, молодец, выделил со своих сбережений

    теперь может за ним последуют и светские небожители)))

  • lev4ik

    lev4ik
    4 минуты назад

    Да хоть одноминутный.

    Спасибо ему,конечно,в любом случае,только негоже трезвонить об этом на весь белый свет.

    Сделал-забудь,получил- помни.

  • lev4ik

    lev4ik
    3 минуты назад

    Блин,ещё раз прочёл,на что он перечислил. Тем более молчал бы уж!

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