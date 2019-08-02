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В Приамурье прибыл заместитель министра труда и соцзащиты РФ

В Приамурье прибыл заместитель министра труда и соцзащиты РФ
Фото: szn.amurobl.ru

В пятницу, 1 августа, заместитель министра труда и социальной защиты населения РФ Андрей Пудов работает в Амурской области. Он оценил готовность к прохождению паводка во Владимировке, Белогорье и Усть-Ивановке – селах Благовещенска и Благовещенского района, где ожидается повышение уровня воды в Зее.

Вместе с зампредом правительства Амурской области Ольгой Лысенко, замминистра соцзащиты населения региона Лилией Мезенцевой, руководителями других социальных направлений Пудов осмотрел два ПВР, где уже все готово к возможному временному пребыванию людей. Особое внимание проверяющие уделили размещению во время прохождения паводка детей и маломобильных граждан. Как отметил Андрей Пудов, амурские власти и руководители на местах учли опыт 2013 года, предусмотрев все важные моменты.

«Есть все необходимое: спальные места, продукты питания, питьевая вода, средства гигиены, дежурные автобусы – если они понадобятся. С точки зрения готовности района к прохождению паводка мы видим: ситуация под контролем властей, – прокомментировал итоги своей поездки заместитель федерального министерства. – Особое внимание мы обратили на то, как проинформированы о ситуации семьи, где есть несовершеннолетние; знают ли местные власти, где находятся в данное время эти дети – у родственников, или дома, для этого были проведены подомовые обходы. Со всех родителей взяты расписки, где ребенок будет находиться в период прохождения большой воды и будет ли он в безопасности. Например, в ПВР. Повторюсь, пункты полностью готовы принять людей».

После объезда района обсуждение продолжилось в правительстве области. От подготовки ПВР в Благовещенском районе перешли к работе пунктов временного размещения жителей тех территорий, где вода уже нанесла ущерб. Андрея Пудова интересовало, как налажена работа по выдаче пострадавшим социальной адресной помощи, организации в ПВР медицинского обслуживания, предстоящей выплате пенсий и соцпособий.

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#областная власть #российская власть #соцзащита

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