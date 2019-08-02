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В Белогорске над зоной подтопления запустили квадрокоптер

В Белогорске над зоной подтопления запустили квадрокоптер
Фото: администрация г. Белогорска

В Белогорске началось актирование фактов затопления домовладений в результате ЧС. По поручению главы города Станислава Мелюкова, создана комиссия по оценке причиненного ущерба жителям. К работе привлечен и муниципальный квадрокоптер, который фиксирует разлив Томи.

С помощью беспилотника создается карта затопленных территорий 2019 года в границах городского округа.

Комиссия обследует имущество, рассматривает заявления граждан, являющихся собственниками жилых домов и земельных участков, пострадавших от затопления в результате ЧС. «В состав комиссии входят девять человек. Это представители управления по делам ГО и ЧС Белогорска и представителей администрации города, – рассказывает начальник общего отдела администрации Людмила Шаптала. – Решения на заявление принимаются после обследования имущества. По его результатам составляется акт, в котором указывается результат обследования и сумма единовременной материальной помощи».

Работа трех групп членов комиссии началась утром в пятницу, 2 августа. Охват обхода составил 75 домов. Из них 55 используются как жилые, 14 – под дачи, два находятся в стадии строительства еще четыре заброшены.

«3 августа начнется повторный обход домовладений, поскольку не все собственники имущества были на месте, – отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Иван Пивкин. – Тех, кто находился дома, ознакомили с актом обследования, где комиссионно устанавливался факт затопления земельного участка, жилого помещения, подполья в результате чрезвычайной ситуации».

Данные, полученные с помощью квадрокоптера, помогают комиссии точно определить границы затопления, факт затопления и его масштаб. Фотографии будут прилагаться к документам на каждый пострадавший участок, сообщает пресс-служба главы Белогорска.

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#администрация Белогорска #наводнение #технологии

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