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сегодня, 19:11 0

Амур у Хабаровска поднялся почти до четырех метров

Амур у Хабаровска поднялся почти до четырех метров
Фото: khabkrai.ru

Уровень реки Амур возле Хабаровска за сутки поднялся на 21 сантиметр. По данным на 15 часов 2 августа, глубина воды почти достигла четырех метров.

Как сообщает правительство Хабаровского края, в предстоящие выходные, 3 и 4 августа, вода в Амуре поднимется до 430–470 сантиметров. В этом случае на левом берегу начнется затопление дач. В зону риска попадают все 3 700 участков. У дачников остается буквально два дня для того, чтобы успеть вывезти урожай и вещи.

«Пик паводка придется на 8–9 августа. Прогнозы пока не меняются – ждем 580–630 сантиметров. Опасный уровень равен 600 сантиметрам. Готовимся на 650 сантиметров. По расчетам МЧС России, всего в зону подтопления в регионе могут попасть 199 жилых домов в 34 населенных пунктах. В краевой столице паводок может затронуть 39 домов, расположенных в Кировском, Краснофлотском, Индустриальном районах города», – пояснили в краевом правительстве.

Для Комсомольска-на-Амуре прогноз развития ситуации также остается прежний. После Хабаровска паводок должен частично рассеяться по пойме и подойти к городу Юности с 11 по 16 августа с отметками неблагоприятных явлений. Однако, по рекомендации краевой комиссии по ЧС, спасатели и власти готовятся на самый критичный сценарий. Сейчас уровень реки у города составляет 227 сантиметров.

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#Дальний Восток #наводнение

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