В Амурской области надеются раскрыть давнее убийство девочки

15 лет назад в селе Раздольное Тамбовского района была убита 14-летняя девочка. Один из свидетелей показал, что поздним вечером видел, как ее затолкали в черный седан. Тело жертвы преступления нашли не сразу.

В июне 2004 года в селе пропала 14-летняя Таня – девочка из благополучной семьи. 16 июня примерно в 21:30, уходя из дома, она сказала матери, что пошла к подругам – обсудить предстоящий поход классом. «Ничего необычного в этом не было – каникулы, вечерами вся молодежь гуляет. С этого момента мама дочь больше не видела. К подругам она заходила, поболтав и с одной, и с другой немного, сказала, что пойдет в магазин за мороженым. И мороженое она купила, с ним и шла, когда по пути встретила других знакомых, которым сообщила, что погуляет немного и вот-вот пойдет домой. Это было около 23 часов. На этом следы оборвались», – пишет районная газета «Амурский маяк» в своем инстаграм-аккаунте.

Через день мать сообщила в милицию о пропаже дочери. Искать девушку начали сразу. Были опрошены жители села, видевшие Таню тем вечером, соседи, друзья, случайные проезжие, замеченные кем-то из жителей.

Через девять дней после исчезновения Тани ее тело нашли в лесополосе. Труп, спрятанный в груде соломы, обнаружил местный житель. Согласно данным экспертизы, девочка была изнасилована и убита.

«Весь отдел местной милиции – от оперативников и участковых до рядовых – работал практически круглосуточно. Устраивались рейды, проводились опросы сельчан. Появлялись новые версии, расширялся круг подозреваемых. Так, по показаниям одного из свидетелей, поздно вечером видели, как трое молодых людей насильно запихивали девушку в черную машину класса "Волга", прямо в селе, между клубом и столовой. Стали выявляться и проверяться все машины, подходящие под описание, и их владельцы. Но со временем версии рушились, а вместе с ними отметались за недоказанностью подозреваемые», – сообщает газета.

Преступление не раскрыто по сей день. Поэтому если есть люди, которые что-либо знают об убийстве девочки в селе Раздольное Тамбовского района Амурской области, их просят обратиться в полицию и следственное управление. Анонимность и конфиденциальность гарантируются. Сообщения принимают по телефонам 02, (41638) 21-2-02 – дежурная часть, 21-5-45 – уголовный розыск, или по телефону доверия 22-0-57.